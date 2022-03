La City: el miércoles se juegan los cuartos del torneo nocturno

Llegan los encuentros más atrapantes en el complejo La City. El día miércoles 2 de marzo se jugarán los cuartos de final de la copa de Oro y de Plata del torneo nocturno Libre. Además se disputará una fecha del Senior+35. Y por si eso fuera poco ya se encuentran abiertas las inscripciones para el próximo torneo nocturno.

Toda la programación:

CANCHA 1

AURELIO VS EL SPORTING 20 HS

NC NEUMATICOS VS VICTOR HUGO MUEBLES 21 HS

PANADERIA EL DELEITE VS MARMOLERIA GRAN MAR 22 HS

CANCHA 2

FERRETERIA SUR VS FERRO SENIORS 20 HS

CANCHA 3

LA BANDA DE FRANCK VS BARBERIA B&R 20 HS

SANITARIOS FACHINI VS CONSTRUCCIONES J VOGT 21 HS

PALO CRUZ VS DEPORTIVO GAMBETA 22 HS

CANCHA 4

TIENDA MURAT VS LA PINOTECA 20 HS

SMART SUPLEMENTOS VS LOS JAGUARES 21 HS

GONELA VS METALURGICA MARZOLA 22 HS

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el próximo torneo nocturno Libre. Hay cupos limitados y por cualquier consulta: 3496 – 651426