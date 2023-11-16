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La City: el lunes se completará la primera fecha de la Copa 15 años TEOS

por hernan
Las intensas precipitaciones que se desataron en la ciudad, obligaron a la suspensión del cierre de la primera fecha de las fase de grupos de la «Copa 15 Años TEOS Disco». La misma se disputará el lunes 20 con los mismos horarios y canchas. Además la segunda fecha se jugará el miércoles y jueves.
Así se jugará:
LUNES  20  DE NOVIEMBRE

CANCHA 1
MAFALDA 2.0 VS TOMA BONITO F.C. 20 HS
FARMACIA BORBOGNO VS PALO CRUZ 21 HS
PARADOR 70 VS AGRONOMIA PAMPA 22 HS

CANCHA 3
SIX TIENDA VS LA IMPERIAL 20 HS
FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA VS LA ESCARAPELA 21 HS
PLANTERIA MI JARDIN VS LA RAMADA 22 HS

CANCHA 5
LOS POWER DANGERS VS DE ZURDA
RIO MAS VS SANITARIOS FACHINI
MI ABUELA MARTA VS CORINTHIANS DEL NORTE

CANCHA 6
TODO LENTO VS DYM 20 HS
AURELIO VS EL BUEN PIQUE 21 HS

CANCHA 7
ASTON BIRRA VS GOMERIA LAUTARO 20 HS
VICTOR HUGO MUEBLES VS KINSESIO CENTER 21 HS

CANCHA 8
BRASERIA EL 1 VS MYM 20 HS
VODKA JUNIORS VS APUKA TUR 21 HS

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