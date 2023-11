La City: el lunes se completará la primera fecha de la Copa 15 años TEOS

Las intensas precipitaciones que se desataron en la ciudad, obligaron a la suspensión del cierre de la primera fecha de las fase de grupos de la «Copa 15 Años TEOS Disco». La misma se disputará el lunes 20 con los mismos horarios y canchas. Además la segunda fecha se jugará el miércoles y jueves.

Así se jugará:

LUNES 20 DE NOVIEMBRE

CANCHA 1

MAFALDA 2.0 VS TOMA BONITO F.C. 20 HS

FARMACIA BORBOGNO VS PALO CRUZ 21 HS

PARADOR 70 VS AGRONOMIA PAMPA 22 HS

CANCHA 3

SIX TIENDA VS LA IMPERIAL 20 HS

FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA VS LA ESCARAPELA 21 HS

PLANTERIA MI JARDIN VS LA RAMADA 22 HS

CANCHA 5

LOS POWER DANGERS VS DE ZURDA

RIO MAS VS SANITARIOS FACHINI

MI ABUELA MARTA VS CORINTHIANS DEL NORTE

CANCHA 6

TODO LENTO VS DYM 20 HS

AURELIO VS EL BUEN PIQUE 21 HS

CANCHA 7

ASTON BIRRA VS GOMERIA LAUTARO 20 HS

VICTOR HUGO MUEBLES VS KINSESIO CENTER 21 HS

CANCHA 8

BRASERIA EL 1 VS MYM 20 HS

VODKA JUNIORS VS APUKA TUR 21 HS