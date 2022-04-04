La City: el lunes comienza otra fecha del torneo Libre

El torneo Libre tendrá esta semana su segunda fecha en el complejo La City. La misma se jugará los días lunes y jueves desde las 20 horas. Toda la programación de una semana cargada de fútbol.
Lo que se juega este LUNES 4 DE ABRIL
CANCHA 1
MAROLERIA GRAN MAR VS DEPORTIVO GAMBETA 20 HS
INTER DEL GORDO ALEGRE VS BRASERIA DEL CENTRO 21 HS
TALLER INTEGRAL VS MAY DAY 22 HS
CANCHA 2
LA BOTONETA VS LOCURA 22 20 HS
CASERES CONSTRUCCIONES VS HULK GYM 21 HS
EMPALME FC VS ROUND UP 22 HS
CANCHA 3
FERRO FC VS VINELLI 20 HS
APUKA VS EXPRESO CARENA 21 HS
LA MANUCHO VS LEO ABERTURAS 22 HS
CANCHA 4
SMART SUPLEMENTOS VS VH MUEBLES 20 HS
PALO CRUZ VS NC NEUMATICOS 21 HS
Esta es la programación del día jueves 7 de abril
CANCHA 1
APC VS PAPRIKA 20 HS
AURELIO VS SANITARIOS FACHINI 21 HS
CASTE BEBIDAS VS TEAM PRO 22 HS
CANCHA 2
EL ABUELO VERON VS GOMERIA LAUTARO 20 HS
SUPER MAYO VS CENTRAL CORDOBA 21 HS
VERDULERIA DON ERNESTO VS ATLETICO CAVOUR 22 HS
CANCHA 3
LA ESCARAPELA VS BERLIN BARBERIA 21 HS
MERO STYLE VS PARIS SAN FERNE 22 HS
CANCHA 4
LA ESCALONETA VS JA CONSTRUCCIONES 20 HS
CAPRI SILLONES VS LA BANDA DE FRANCK 21 HS