La City: el inicio del torneo «clásico» se traslada para el próximo sábado

Debido a las malas condiciones climáticas se suspendió el inicio del torneo «Richard´s» en el Complejo La City. El mismo se jugará el sábado 28 de enero con los mismos horarios y canchas . El campeonato contará con 56 equipos dividos en 5 categorías.
Así se juega la primera fecha (Sábado 28 de enero)
CANCHA 1
VICTOR HUGO MUEBLES VS LOS JAGUARES 16 HS
LOS DISTINGUIDOS VS LA SUB 21 17 HS
PANADERIA BRISA VS BARBERIA B&R 18 HS
CANCHA 2
LA RAMADA NUTRICION VS NIUPI FC 16 HS
LA VAGANCIA VS LA VIOLA 17 HS
UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS CHS MECANICA 18 HS
INTER DEL GORDO ALEGRE VS LA TRANQUERA 19 HS
CANCHA 3
NC NEUMATICOS VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 16 HS
PANADERIA EL DELEITE VS LOS MINIONS 17 HS
TOCO Y ME VOY VS LA PELOTA NO SE MANCHA 18 HS
CANCHA 4
TALLER INTEGRAL VS LA TERMI 16 HS
NOTTINGHAM MIEDO VS LOS TIGRES 17 HS
CM ELECTRICIDAD VS PICO Y PALA 18 HS
CANCHA 5
LA PUYRRE VS AVI SRL 16 HS
INDIRECTO FC VS EL TORNIQUETE FC 17 HS
LA SCABIONETA FC VS LA CENTRALETA 18 HS
CANCHA 6
GUSMA S.A. VS ALL PIE FC 16 HS
BLESS ROPA URBANA VS TACTICO 17 HS
LA RENOLETA VS LOS SIN NOMBRES 18 HS
LA CONTRA VS AGENCIA TENEFE 19 HS
CANCHA 7
ROTISERIA TODO RAPIDO VS IMPERIAL 16 HS
EL REJUNTE DE LOS F5 VS AUTORSERVICIO EL FLACO 17 HS
RIO MAS VS LA MANUCHO FC 18 HS
PANADERIA DON JERONIMO VS SUPER DON OSCAR 19 HS
CANCHA 8
ALIANZA FC VS LOS PIBES 16 HS
CLAVE FUTBOL VS LOS PIMIENTOS 17 HS
LAS LATAS VS ESPERANZA PIEDRAS 18 HS
M MECANICA MS VS PIZZERIA SAN ANTONIO 19 HS