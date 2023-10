La City: el «clásico» de los sábados juega la novena fecha

Este sábado 21 de octubre se disputará la novena fecha del torneo «Clásico» en el Complejo La City. En la misma ya hay un campeón, Panadería El Deleite en la «A». Además de como se juega te mostramos como están las distintas tablas de posiciones.

Esta es la programación:

CATEGORÍA A

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 3:00 PM CANCHA 1

PANADERÍA EL DELEITE VS NIUPI F.C. 3:00 PM CANCHA 3

PANADERÍA BRISA VS LOS MINIONS 4:00 PM CANCHA 3

NC NEUMATICOS VS BIASSONI 5:00 PM CANCHA 1

CATEGORÍA B

LA SCABIONETA F.C. VS BARBERÍA B&R F.C. 2:00 PM CANCHA 1

ALL PIE F.C. VS FULL F7 2:00 PM CANCHA 3

CONSTRUCCIONES CHAVEZ VS EAG ADITIVOS 2:00 PM CANCHA 6

LAS LATAS VS CORINTHIANS DEL NORTE 4:00 PM CANCHA 6

LOS JAGUARES VS LA TRANQUERA 4:00 PM CANCHA 1

CATEGORÍA C

PLANTERIA MI JARDIN VS VICTOR HUGO MUEBLES 2:00 PM CANCHA 5

BLESS ROPA URBANA VS RIO MAS 3:00 PM CANCHA 5

LA RENOLETA F.C. VS AVI SRL 4:00 PM CANCHA 5

CREDIFIN EXPRESS VS FORTALEZA F.C. 4:00 PM CANCHA 4

CATEGORÍA D

M. MECANICA. MS VS LA CENTRALETA 2:00 PM CANCHA 7

FERRETERÍA GULINO VS DEFENSA INJUSTICIA 3:00 PM CANCHA 4

ECLIPSE VS VECINAL CENTRO 3:00 PM CANCHA 8

CATEGORÍA E

GREMIO F.C. VS MAFALDA 2.0 3:00 PM CANCHA 6

LA PATINETA VS BARBERIA LA TERCERA 3:00 PM CANCHA 7

17 SPORT VS ESPERANZA PREMOLDEADOS 4:00 PM CANCHA 7

LOS CHIMICHANGAS VS LOS PIBES F.C. 5:00 PM CANCHA 5

PROMESA F.C. VS ESPERANZA PIEDRAS 5:00 PM CANCHA 4

CATEGORÍA F

RT FUTBOL VS PELADOS F.C. 2:00 PM CANCHA 4

NAPOLIS VS ATLETICO BARRIL 2:00 PM CANCHA 8

AGENCIA LA GANADORA VS CACHIPLE F.C. 3:00 PM CANCHA 2

CATEGORÍA G

BARBERIA MANOS DE TIJERA VS MANCHESTER LA CITY 2:00 PM CANCHA 2

LA BALBONETA VS EL REBUSQUE 4:00 PM CANCHA 2

ATLETICO CAVOUR VS BURGUENER CONSTRUCCIONES 5:00 PM CANCHA 2

SAN LINO F7 VS NIZA F.C. 5:00 PM CANCHA 6

LA 45 PTE VS IMPERIAL 5:00 PM CANCHA 7

LA CONTRA VS POLLO LOCO 5:00 PM CANCHA 3

POSICIONES

CATEGORÍA A