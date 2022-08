La City: el cierre de la octava del «Night» se juega el lunes 8

Este jueves no se pudo disputar el cierre de la octava fecha del torneo del «Night» en La City porque las canchas estaban muy blandas. La fecha se va a completar el lunes 8 con los mismos horarios y canchas. Además siguen abiertas las inscripciones para los nuevos torneos el «nocturno» y el «clásico».

Así se jugará

LUNES 8 de AGOSTO

CANCHA 1

INTER DEL GORDO ALEGRE VS FERRO FC 20 HS

SANITARIOS FACHINI VS NC NEUMATICOS 21 HS

ROUND UP VS MAY DAY 22 HS

CANCHA 2

LA BOTONETA VS LA RAMBLA 20 HS

MARMOLERIA GRAN MAR VS CAPRI SILLONES 21 HS

PANADERIA BRISA VS INDIRECTO FC 22 HS

CANCHA 5

TALLER INTEGRAL VS PARIS SAN FERNE 20 HS

HULK VS LA ESCARAPELA 21 HS

LA PERRADA FC VS LA MANUCHO 22 HS

CANCHA 6

ASTON BIRRA VS EL 69 20 HS

MANOS DE TIJERA VS STUDIO SOFT 21 HS

TODO PELOTA VS LA TERMI 22 HS