La City: dio inicio a la octava fecha del torneo nocturno

Con 78 goles comenzó la octava fecha del torneo nocturno en el Complejo La City. La misma se cierra este jueves 13 de julio desde las 20 horas. Además el complejo no para de crecer, a las 4 canchas de Fútbol 5, las 2 canchas de Padel y las 8 canchas de fútbol 7 se le sumarán 2 canchas más de totalmente iluminadas en unas pocas semanas.

El torneo nocturno, no para, la fecha 8 dio comienzo y en la «A», el puntero Manos de Tijera le ganó a Expreso Carena y ya casi acaricia el título. Párrafo aparte los «chicos» de la peluquería no quieren sacarse fotos por cábala, así que hasta el final no sabremos quienes defienden esos colores. Por la misma gran triunfo de La Banda de Franck sobre Deportivo Gambeta.

Por otra parte en la «B», Hulk Gym ganó y se aleja en la punta en «soledad», ya que Agencia La Ganadora dio la gran nota al bajar a Humbold FC. Además La Marioneta de Llamby derrotó a Demonte que entra en la zona «caliente» por el descenso. Mientras que por la «C», El Molino le metió 7 a Super Mayo en la mayor goleada de la noche.

En tanto que en la «D», NC Neumáticos sigue de racha, ésta vez goleó por 3 a 0 a Marmolería Gran Mar y sigue con puntaje ideal y se va derecho al título. Mientras que en la «E» Ferretería Gullino ganó y sigue en lo más alto, pero Roti Eli hizo lo propio y no le pierde pisada.

Estos son los resultados y lo que resta:

A NIGHT

DEPORTIVO GAMBETA 1 – LA BANDA DE FRANCK 3

EXPRESO CARENA 0 – MANOS DE TIJERA 2

13 JULIO, 2023 TEAM PRO VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 3

13 JULIO, 2023 PARADOR 70 VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 6

13 JULIO, 2023 KINESIO CENTER VS STUDIO SOFT 9:00 PM CANCHA 4

13 JULIO, 2023 SANITARIOS FACHINI VS APUKA TUR 9:00 PM CANCHA 5

B NIGHT

HUMBOLDT F.C. 2 – AGENCIA LA GANADORA 5

MI ABUELA MARTA 0 – EL 69 3

DEMONTE ARQUITECTURA 2 – LA MARIONETA 5

GUSMA S.A. 0 – HULK GYM 3

13 JULIO, 2023 FERRO F.C. VS VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 4

13 JULIO, 2023 PANADERÍA BRISA VS LA FUSION 10:00 PM CANCHA 3

C NIGHT

EL MOLINO 7 – SUPER MAYO 0

MALARIA F.C. 4 – DESPENSA LA LOLY 5

LA MAURINETA 0 – PLANTERIA MI JARDIN 3

13 JULIO, 2023 LA RAMADA VS DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 8:00 PM CANCHA 5

13 JULIO, 2023 LA JUVE DE CANDIOTI VS EL BUEN PIQUE 9:00 PM CANCHA 8

13 JULIO, 2023 ATLETICO CAVOUR VS ZINGUERIA OGGIER 10:00 PM CANCHA 8

D NIGHT

NC NEUMATICOS 3 – MARMOLERIA GRAN MAR 0

INTER DEL SUR 1 – FLETES IVAN 2

SACACHISPAS 4 – GYE S.R.L. 3

13 JULIO, 2023 RIMOR F.C. VS VECINAL CENTRO 8:00 PM CANCHA 3

13 JULIO, 2023 TATA BROWN VS AGROVET 8:00 PM CANCHA 7

13 JULIO, 2023 LOS PIBES VS ARGENTINO (SAN BERNARDO) 10:00 PM CANCHA 6

E NIGHT

ALL PIE 1 – VERDULERIA EL LITO 3

INDIRECTO F.C. 0 – SYC SUBLIMADOS 3

BR DISEÑOS F.C. 3 – ROTI ELI 5

CORINTHIANS DEL NORTE 1 – FERRETERIA GULINO 3

13 JULIO, 2023 PILAR F.C. VS BERLIN BARBERIA 8:00 PM CANCHA 6

F NIGHT

13 JULIO, 2023 LA VAGONETA VS LA AGRONETA FCA 8:00 PM CANCHA 8

13 JULIO, 2023 LA VINO TINTO VS MINIMERCADO EL PIKKI 9:00 PM CANCHA 7

13 JULIO, 2023 PAIVA F.C. VS LA FERMANETA 10:00 PM CANCHA 7