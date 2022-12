La City: despedida, aniversario y hoy se juega la última del «The Factory»

Anoche se realizó la despedida de un extraordinario año en La City. Además se cumplió el primer aniversario del complejo. Y por si fuera poco este sábado 17 se define las categorías «A» y «B» del torneo «The Factory».

Anoche en el Complejo La City se realizó la despedida de año y el festejo del primer Aniversario. Luego de soñar tantos años con tener un complejo que contenga, 8 canchas totalemnte iluminadas y con césped que pareciera sintético y con comodidades para el «tercer tiempo». Todo un sueño que hace 1 año se hizo realidad y poder festejarlo y seguir soñando con más para seguir creciendo.

Además hoy se juega la última fecha de la «A» y «B» del torneo «The Factory», donde recordamos que en la «A» Los Distinguidos van por el bicampeonato y en la «B» Los Minions ya se coronaron como campeones.

Así se juega la última de la «A» y de la «B»

CATEGORÍA A

LA BANDA DEL TINO VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 3:00 PM CANCHA 1

NIUPI F.C. VS LG SENIOR 4:00 PM CANCHA 2

LOS JAGUARES VS VICTOR HUGO MUEBLES 4:00 PM CANCHA 1

EGC CONSTRUCCIONES VS LA SUB 21 5:00 PM CANCHA 2

BARBERÍA B&R F.C. VS PANADERÍA EL DELEITE 5:00 PM CANCHA 1

LOS DISTINGUIDOS VS LOS PIMIENTOS 5:00 PM CANCHA 3

CATEGORÍA B

EL DRAGON VS LOS TIGRES 3:00 PM CANCHA 2

TENIENTE DAN VS LA ORILLA F.C. 3:00 PM CANCHA 3

LA RAMADA NUTRICION VS PICO Y PALA 4:00 PM CANCHA 3

CULTURAL VS LA MANUCHO F.C. 6:00 PM CANCHA 1

PANADERÍA BRISA VS LOS MINIONS 6:00 PMCANCHA 3