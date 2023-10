La City: Deportivo Gambeta se coronó campeón de la «A»

La novena fecha del torneo «Night» comenzó con muchos partidazos. En la «A» Deportivo Gambeta se coronó por primera vez como campeón. La fecha se cierra este jueves 19 desde las 20 horas. Además tendrá un «bonus extra» se juegan 3 encuentros por la SUPERCORPA BUD.

Se puso en marcha otra fecha más del torneo nocturno, en la «A», Derpotivo Gambeta cayó por 2 a 1 ante Apuka Tur en un partido bárbaro pero como Expreso Carena también perdió ante La Banda de Franck, los de «Gambeta» se coronaron por primera vez como campeones. Mientras que por la «B» la cosa quedó en manos de 2 equipos, La Ramada que le metió 8 a Studio Soft lidera con 16 puntos y el que todavía «sueña» es El Buen Pique que goleó a Agencia La Ganadora.

En tanto que en la «C», el flamante campeón NC Neumáticos goleó por 5 a 3 a Los Jaguares y continúa con puntaje ideal. Por otra parte en la «D» , gran triunfo de Roti Eli sobre Borgogno y quedó con una mínima chance de ascenso.

Estos son lo resultados y lo que resta:

A NIGHT

APUKA TUR 2 – DEPORTIVO GAMBETA 1

EXPRESO CARENA 1 – LA BANDA DE FRANCK 2

19 OCTUBRE, 2023 LA ESCARAPELA VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 1

19 OCTUBRE, 2023 HULK GYM VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 4

19 OCTUBRE, 2023 KINESIO CENTER VS MANOS DE TIJERA 9:00 PM CANCHA 5

B NIGHT

DE ZURDA 1 – EL 69 1

DEMONTE ARQUITECTURA 2 – FERRO FOR EVER 2

LA RAMADA 8 – STUDIO SOFT 1

EL BUEN PIQUE 4 – AGENCIA LA GANADORA 1

19 OCTUBRE, 2023 EL MOLINO VS MI ABUELA MARTA 8:00 PM CANCHA 2

C NIGHT

LA JUVE DE CANDIOTI 6 – DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 7

NC NEUMATICOS 5 – LOS JAGUARES 3

ATLETICO CAVOUR 0 – CANDILEJAS F.C. 0

19 OCTUBRE, 2023 AGROVET VS PANADERIA BRISA 9:00 PM CANCHA 2

19 OCTUBRE, 2023 MARMOLERIA GRAN MAR VS PLANTERIA MI JARDIN 9:00 PM CANCHA 6

D NIGHT

ROTI ELI 3 – FARMACIA BORBOGNO 1

BERLIN BARBERIA 0 – GYE S.R.L. 2

ARGENTINO (SAN BERNARDO) 1 – FLETES IVAN 3

PILAR F.C. 0 – LA MARIONETA 3

19 OCTUBRE, 2023 FORTALEZA F.C. VS LOS PIBES 8:00 PM CANCHA 5

19 OCTUBRE, 2023 LB SERVICIOS VS RIMOR SRL 8:00 PM CANCHA 1

Así se jugará la SUPERCOPA BUD El JUEVES 19/10 y JUEVES 26/10 se disputará la SUPERCOPA BUD donde se enfrentarán los campeones de cada categoría de ambos torneos (TORNEO DE LOS SABADOS y TORNEO NOCTURNO).

– PROGRAMACIÓN:

👉 JUEVES 19/10:

⚽ FINAL CATEGORIA C: LA RAMADA VS LA SCABIONETA CANCHA 3 20.30 HS

⚽ FINAL CATEGORIA E: ROTI ELI VS FERRETERIA GULINO CANCHA 4 20 HS

⚽ FINAL CATEGORIA F: MINIMERCADO EL PIKKI VS GREMIO F.C. CANCHA 3 21.30 HS

👉 JUEVES 26/10:

⚽ FINAL CATEGORIA A: CANCHA Y HORARIO A CONFIRMAR

⚽ FINAL CATEGORIA B: CANCHA Y HORARIO A CONFIRMAR