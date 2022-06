La City: culminó la segunda del «Night» y se juega la tercera del «tradicional»

Este jueves se puso fin a la segunda fecha del torneo «Night» en el complejo La City. Además de muchos goles, la gran novedad es la construcción de un quincho de 10,5 x 12 totalmente cerrado con dos TV y con estufas. Por otra parte el sábado 18 se juega la tercera fecha del «tradicional».

Con 9 encuentros se cerró la segunda fecha del «Night». En la «A» con la vuelta del «estratega» Francisco «pancho» Vazzoler que dejó de ser DT y volvió a romperla dentro la cancha para Sanitarios Fachini que le ganó a Capri. Para recalcar la actuación y la vuelta abajo de los tres palos del Dr. Walter Döning. Por la misma partidazo entre NC Neumáticos y Palo Cruz, ganaban los de los «neumáticos» pero sobre el final Palo Cruz «tomó el mate» y se lo empató.

Por otra parte en la «C» Demonte y Manos de Tijera jugaron un atractivo encuentro que terminó en «tablas». Por la misma Paris San Ferné cambió de categoría pero sigue su racha arrasadora continúa firme, ésta vez le metió 8 a Berlín.

Todos los resultados: A NIGHT

MARMOLERÍA “GRAN MAR” 2 – LA BANDA DE FRANCK 7

PAPRIKA 1 – DEPORTIVO GAMBETA 2

NC NEUMÁTICOS 5 – PALO CRUZ 5

SUPER MAYO 0 – ATLÉTICO CAVOUR 5

CAPRI SILLONES 2 – SANITARIOS FACHINI 3

B NIGHT

APUKA TUR 1 – EXPRESO CARENA 1

HULK GYM 6 – CENTRAL CÓRDOBA 1

LA SCALONETA 2 – V.H. MUEBLES 5

TEAM PRO 2 – LA ESCARAPELA 7

SMART SUPLEMENTOS 2 – J.A. CONSTRUCCIONES 4

C NIGHT

INTER DEL GORDO ALEGRE 6 – CASTE BEBIDAS 3

TALLER INTEGRAL 4 – ROUND UP F.C. 1

PARIS SAN FERNÉ 8 – BERLÍN BARBERÍA 0

LA BOTONETA 1 – MAYDAY 6

EMPALME F.C. 2 – FERRO F.C. 2 D NIGHT GUSMA S.A. 6 – LA MANUCHO F.C. 1

LOCURA 22 F.C. 0 – INDIRECTO F.C. 3

DEMONTE ARQUITECTURA 1 – MANOS DE TIJERA 1

LA PERRADA F.C. 3 – GONELLA F.C. 0

PANADERÍA BRISA 2 – STUDIO SOFT 2 E NIGHT CARRI “EL MONO” 4 – HUMBOLDT F.C. 4

PENDEVIEJOS 2 – FEIJO Y LOS REYES 5

EL 69 4 – DREAM TEAM 0

LOS HELVECIANOS 0 – LA TERMI 3

REAL BAÑIL 2 – SOBRERO MUEBLES 7

ZINGUERIA OGGIER 2 – TODO PELOTA 2

Se viene la tercera fecha del «tradicional»

CATEGORÍA A

18 JUNIO, 2022 EL REJUNTE DE FRANCK VS METALÚRGICA SANTIAGO 1:00 PM CANCHA 1

18 JUNIO, 2022 V.H. MUEBLES VS LA SUB 21 2:00 PM CANCHA 1

18 JUNIO, 2022 NIUPI F.C. VS MARMOLERÍA “GRAN MAR” 2:00 PM CANCHA 3

18 JUNIO, 2022 EGC CONSTRUCCIONES VS PANADERÍA EL DELEITE 3:00 PM CANCHA 1

18 JUNIO, 2022 LOS VERDUGOS VS LG SENIOR 4:00 PM CANCHA 1

18 JUNIO, 2022 ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL VS LOS DISTINGUIDOS 5:00 PM CANCHA 1

CATEGORÍA B

18 JUNIO, 2022 BARBERÍA B&R F.C. VS LA MANUCHO F.C. 1:00 PM CANCHA 3

18 JUNIO, 2022 LOS PATADAS AL TOBILLO VS ALIANZA F.C. 1:00 PM CANCHA 2

18 JUNIO, 2022 LOS JAGUARES VS PICO Y PALA 3:00 PM CANCHA 2

18 JUNIO, 2022 PANADERÍA BRISA VS INTER DEL GORDO ALEGRE 4:00 PM CANCHA 2

18 JUNIO, 2022 LOS PIMIENTOS VS LA GALGONETA 4:00 PM CANCHA 3

18 JUNIO, 2022 TERCER TIEMPO VS LOS TIGRES 5:00 PM CANCHA 2

CATEGORÍA C 18 JUNIO, 2022 VERDULERÍA DON ERNESTO VS CEBOLLITAS F.C. 1:00 PM CANCHA 7

18 JUNIO, 2022 CM ELECTRICIDAD VS LOS GEDES 2:00 PM CANCHA 2

18 JUNIO, 2022 UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS LAS TUNAS 3:00 PM CANCHA 3

18 JUNIO, 2022 LOS MINIONS VS LA RAMADA NUTRICION 3:00 PM CANCHA 4

18 JUNIO, 2022 NOTTINGHAM MIEDO VS LOS MILLO 4:00 PM CANCHA 4

18 JUNIO, 2022 NC NEUMÁTICOS VS CULTURAL 5:00 PM CANCHA 4 CATEGORÍA D 18 JUNIO, 2022 MAFALDA COPIAS F.C. VS HACHAZO F.C. 1:00 PM CANCHA 4

18 JUNIO, 2022 CHS MECANICA VS ATLÉTICO CAVOUR 2:00 PM CANCHA 4

18 JUNIO, 2022 APC VS LA VIOLA 2:00 PM CANCHA 7

18 JUNIO, 2022 AGROVET F.C. VS LOS PIBES 3:00 PM CANCHA 7

18 JUNIO, 2022 MANCHESTER LA CITY VS ASTON BIRRA 4:00 PM CANCHA 7

18 JUNIO, 2022 LA TRANQUERA VS EL 4 HABILITA 5:00 PM CANCHA 7 CATEGORÍA E 18 JUNIO, 2022 PIZZERIA SAN ANTONIO VS REAL BARRIL F.C. 1:00 PM CANCHA 8

18 JUNIO, 2022 TÁCTICO VS EYE CORRALON 2:00 PM CANCHA 8

18 JUNIO, 2022 EL DESCARTE F.C. VS PANEDERIA DON JERÓNIMO 3:00 PM CANCHA 8

18 JUNIO, 2022 LAS LATAS VS ABERTURAS MI CIUDAD 4:00 PM CANCHA 8

18 JUNIO, 2022 LOS SIN NOMBRES VS ARGENTINOS S.B. 5:00 PM CANCHA 8

18 JUNIO, 2022 LOS DE SIEMPRE VS LA RENOLETA F.C. 5:00 PM CANCHA 3 POSICIONES CATEGORÍA A