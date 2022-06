La City: continúa la tercera fecha del «Night»

Con 41 goles se jugó la programación prevista para este miércoles en La City. La tercera fecha se cierra este jueves 23 desde las 20 horas.

Muy buenos encuentros se vieron en La City, como por ejemplo, por la «A», el gran triunfo de Atlético Cavour sobre Capri y lo pone en la lucha del campeonato. También el triunfazo de NC sobre el escolta Deportivo Gambeta en un partido bárbaro. Mientras que por la «B» VH Muebles aplastó a J.A. en la mayor goleada de la jornada.

Por otra parte en la «D» Panadería Brisa goleó a La Manucho y los Pendeviejos hicieron lo propio con Real Bañil por la «E».

Todos los resultados:

Miércoles 22 de Junio

PANADERIA BRISA 6 – LA MANUCHO FC 1

MAY DAY 3 – BERLIN BARBERIA 0

REAL BAÑIL 2 – PENDEVIEJOS 6

INTER DEL GORDO ALEGRE 1 – TALLER INTEGRAL 4

NC NEUMATICOS 3 – DEPORTIVO GAMEBETA 1

ZINGUERIA OGGIER 2 – FEIJO Y LOS REYES 2

CAPRI SILLONES 1 – ATLETICO CAVOUR 2

JA CONSTRUCCIONES 0 – VH MUEBLES 7

Esto es lo que se resta

Jueves 23 de Junio

CANCHA 1

EL 69 VS TODO PELOTA 20 HS

PALO CRUZ VS SANITARIOS FACHINI 21 HS

LOCURA 22 (VER NOMBRE QUIEN ENTRA) VS GONELA FC 22 HS

CANCHA 3

PARIS SAN FERNE VS CASTE BEBIDAS 20 HS

TEAM PRO VS APUKA TUR 21 HS

ASTON BIRRA FC VS DREAM TEAM 22 HS

CANCHA 4

SUPER MAYO VS MARMOLERIA GRAN MAR 20 HS

LA SCALONETA VS LA ESCARAPELA 21 HS

GUSMA SA VS MANOS DE TIJERA 22 HS