La City consagró al primer campeón del torneo de verano

Este martes se jugó la fecha correspondiente al torneo femenino, donde Ademia se coronó como campeón del torneo de verano. El subcampeonato quedó en manos de Las Nocheras. Además este miércoles se juega la séptima del Libre. Y «bonus track» la programación del clásico de los sábados.

Toda la programación de una semana plagada de fútbol

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO

CANCHA 1

BARBERIA B&R FC VS MARMOLERIA GRAN MAR 20 HS

SANITARIOS FACHINI VS LOS DEL BARRIO ATR 21 HS

SMART SUPLEMENTOS VS LOS JAGUARES 22 HS

CANCHA 2

LOS DE SIEMPRE VS APC 20 HS

PICO Y PALA VS PALO CRUZ 21 HS

GOMERIA LAUTARO VS JA CONSTRUCCIONES 22 HS

CANCHA 3

CEBOLLITAS VS EL SPORTING 20 HS

MAFALDA COPIAS VS DEPORTIVO GAMBETA 21 HS

UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS PANADERIA EL DELEITE 22 HS

CANCHA 4

AURELIO VS SUPER MAYO 20 HS

CAPRI SILLONES VS BECCHIO AUTOMOTORES 21 HS

VH MUEBLES VS ATLETICO CAVOUR 22 HS

JUEVES 24 DE FEBRERO

CANCHA 1

EL MOLINO VS EL PAYUCA 20 HS

VILLA GULLERMINA VS NIUPI FC 21 HS

CENTRAL CORDOBA VS PAPRIKA 22 HS

CANCHA 2

PRAGA DISTRIBUDORA VS REAL BAÑIL 20 HS

CANCHA 3

NC NEUMATICOS VS LA MANUCHO FC 20 HS

LA PINOTECA VS BARSA SUR 21 HS

LA PELUSA VS TIENDA MURAT 22 HS

SÁBADO 26 DE FEBRERO

CANCHA 5

METALURGICA SANTIAGO VS VH MUEBLES 14 HS

LG SENIOR VS MARMOLERIA GRAN MAR 15 HS

LOS PIMIENTOS VS INTER DEL GORDO ALEGRE 16 HS

LA SUB 21 VS VERDUGOS 17 HS

LAS PATADAS AL TOBILLO VS BARBERIA B&R 18 HS

CANCHA 6

LOS DISTINGUIDOS VS LOS TIGRES 14 HS

PANADERIA EL DELEITE VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 15 HS

LOS DEL BARRIO ATR VS LA VAGANCIA 16 HS

LAS TUNAS VS BECCHIO AUTOMOTORES 17 HS

CEBOLLITAS VS NOTTINGHAM MIEDO 18 HS

CANCHA 7

CASERES COSTRUCCIONES VS PANADERIA BRISA 14 HS

NC NEUMATICOS VS LOS TORITOS 15 HS

LOS MILLO VS UNIVERSIDAD SIGLO 21 16 HS

CM ELECTRICIDAD VS LOS DE SIEMPRE 17 HS

CULTURAL VS REAL BAÑIL 18 HS

CANCHA 8

BARRILETE COSMICO VS LOS RAMONES 14 HS

TERCER TIEMPO VS LOS OILEROS 15 HS

LOS JAGUARES VS TODO RAPIDO 16 HS

LA RAMADA VS SUPER MAYO 17 HS

LOS MINIONS VS ASTON BIRRA 18 HS

CANCHA 4

EL REJUNTE DE FRANCK VS PICO Y PALA 15 HS

NIUPI FC VS EGC CONSTRUCCIONES 16 HS