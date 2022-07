La City: con muchos goles continúo la cuarta fecha del «Night»

Este jueves se jugaron 11 partidos correspondientes a la cuarta fecha del «Night» que se cierra esta noche con 4 encuentros. Se marcaron 69 goles y ya se perfilan los candidatos de las diferentes categorías.

La cuarta sigue su rumbo, en la «A» Deportivo Gambeta dio la nota al ganarle a Sanitarios Fachini en un partidazo y para destacar el golazo olímpico de Melchiorre, el hijo del «Kito», un golón. Por la misma partidazo entre el puntero La Banda de Franck ante NC que terminó en «tablas».

Por otra parte en la «B», La Escarapela se encamina para ser uno de los candidatos ya uqe ganó y tiene puntaje ideal, al igual que Hulk Gym, el otro puntero. Ademáa en la «C», Paris San Ferné consiguió otro triunfo más y sigue siendo el único invicto de La City en el año.

Estos son los resultados y lo que resta:

«A» NIGHT

PALO CRUZ 5 – ATLÉTICO CAVOUR 2

DEPORTIVO GAMBETA 2 – SANITARIOS FACHINI 3

NC NEUMÁTICOS 3 – LA BANDA DE FRANCK 3

«B» NIGHT

TEAM PRO 7 – LA SCALONETA 1

J.A. CONSTRUCCIONES 2 – LA ESCARAPELA 5

CENTRAL CÓRDOBA 1 – V.H. MUEBLES 4

«C» NIGHT

LA BOTONETA 4 – ROUND UP F.C. 4

INTER DEL GORDO ALEGRE 1 – PARIS SAN FERNÉ 4

«D» NIGHT

PANADERÍA BRISA 4 – MANOS DE TIJERA 5

LA MANUCHO F.C. 1 – INDIRECTO F.C. 5

«E» NIGHT

REAL BAÑIL 0 – CARRI «EL MONO» 3

1 JULIO, 2022 LA TERMI VS SOBRERO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 4

1 JULIO, 2022 DREAM TEAM VS HUMBOLDT F.C. 8:00 PM CANCHA 3

1 JULIO, 2022 EL 69 VS FEIJO Y LOS REYES 9:00 PM CANCHA 3

1 JULIO, 2022 ASTON BIRRA VS TODO PELOTA 9:00 PM CANCHA 4