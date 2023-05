La City: con 73 goles comenzó la tercera del nocturno

Se puso en marcha la tercera del nocturno «Remax Fortaleza» en el Complejo La City. La misma se cierra este miércoles 3 de mayo desde las 20 horas. Además continúan las inscripciones para el torneo de los sábados.

La tercera fecha comenzó a puro gol, en la «A» La Banda de Franck marcó una docena a Studio Soft en la mayor goleada de la jornada. En la misma Expreso Carena recuperó la «memoria» y derrotó a Parador 70 en un partido bárbaro. Por otra parte en la «B», El 69 goleó a Panadería Brisa y Humboldt FC hizo lo propio con Demonte Arquitectura que tuvo en «cacho» Ramacciotti al jugador más valioso de la semana anterior.

Mientras que por la «D» Agrovet «chocó» los 5 ante Sacachispas y es por ahora único puntero de la categoría. Por la misma primer triunfo de GyE con la vuelta de un «grande» Fede Zingerling que aportó toda su categoría para el triunfo de la cementera.

Y por la «E», Ferretería El Gulino le ganó por la mínima a Verdulería El Lito y en partidazo All Pie derrotó a SyC Sublimados y se aleja del fondo de la tabla.

Esto fueron los resultados y lo que se viene:

A NIGHT LA BANDA DE FRANCK 12 – STUDIO SOFT 1

EXPRESO CARENA 5 – PARADOR 70 3

3 MAYO, 2023 LA ESCARAPELA VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 2

3 MAYO, 2023 KINESIO CENTER VS TEAM PRO 9:00 PM CANCHA 5

3 MAYO, 2023 APUKA TUR VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 4

3 MAYO, 2023 SANITARIOS FACHINI VS MANOS DE TIJERA 9:00 PM CANCHA 1 B NIGHT EL 69 6 – PANADERÍA BRISA 0

LA FUSION 3 – AGENCIA LA GANADORA 3

HUMBOLDT F.C. 5 – DEMONTE ARQUITECTURA 2

LA PERRADA F.C. 1 – HULK GYM 2

3 MAYO, 2023 MI ABUELA MARTA VS VICTOR HUGO MUEBLES 8:00 PM CANCHA 2

3 MAYO, 2023 FERRO F.C. VS GUSMA S.A. 8:00 PM CANCHA 1

C NIGHT

DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 4 – SUPER MAYO 1

EL MOLINO 3 – MAFFESONI MUEBLES 0

3 MAYO, 2023 LA JUVE DE CANDIOTI VS ZINGUERIA OGGIER

3 MAYO, 2023 EL BUEN PIQUE VS LA RAMADA 9:00 PM CANCHA 3

3 MAYO, 2023 DESPENSA LA LOLY VS PLANTERIA MI JARDIN 10:00 PM CANCHA 1

3 MAYO, 2023 ATLETICO CAVOUR VS LA MAURINETA 10:00 PM CANCHA 3