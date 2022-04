La City: con 45 goles comenzó la tercera del nocturno

Este martes se puso en marcha la tercera fecha del torneo nocturno en el complejo La City. La misma se cierra este miércoles 13 de abril desde las 20 horas.

Se dio inicio a otra noche a puro fútbol en La City, en la categoría «A», NC Neumáticos derrotó a Deportivo Gambeta y se subió a la punta hasta que juegue Sanitarios Fachini. Por la misma partidazo entre Aurelio y VH Muebles que terminó en «tablas».

Por otra parte por «C», Team Pro aplastó a Cáseres y es único puntero, sólo lo puede pasar Expreso Carena que juega esta noche, porque el otro que podía tener puntaje ideal era Hulk Gym pero no pudo con Apuka en un partido bárbaro que terminó en empate en 1.

Y por último en la «D» Ferro le ganó a Locura 22 y logró su tercer triunfo al hilo y lidera la categoría. Por la misma La Manucho aplastó a Empalme FC y obtuvo su primer triunfo en el torneo.

Todos los resultados:

FERRO 3 – LOCURA «22» 2

VERDULERIA DON ERNESTO 0 – GOMERIA LAUTARO 3

LA MANUCHO 6 – EMPALME FC 1

APC 2 – CENTRAL CORDOBA 1

CASERES CONSTRUCCIONES 2 – TEAM PRO 5

APUKA 1 – HULK 1

AURELIO 2 – VH MUEBLES 2

INTER DEL GORDO ALEGRE 1 – CASTE BEBIDAS 5

DEPORTIVO GAMBETA 3 – NC NEUMATICOS 5

FOTOS: @Jonaluraschi – Cel. 3496 – 529061

Miércoles 13 de abril

CANCHA 1

TALLER INTEGRAL VS ROUND UP 20 HS

LA ESCARAPELA VS BRASERIA DEL CENTRO 21 HS

LA BOTONETA VS MAY DAY 22 HS

CANCHA 2

LA SCALONETA VS PAPRIKA 20 HS

MARMOLERIA GRAN MAR VS SANITARIOS FACHINI 21 HS

JA CONSTRUCCIONES VS ATLETICO CAOVUR 22 HS

CANCHA 3

VINELI VS PARIS SAN FERNE 20 HS

PALO CRUZ VS LA BANDA DE FRANCK 21 HS

MERO STYLE VS LEO ABERTURAS 22 HS

CANCHA 4

EL ABUELO VERON VS SUPER MAYO 20 HS

EXPRESO CARENA VS BERLIN BARBERIA 21 HS

CAPRI SILLONES VS SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS 22 HS