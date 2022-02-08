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La City comienza este martes una semana a puro fútbol

por hernan
En el Complejo La City se comenzará a jugar este martes 8 con el torneo Femenino y el Senior +35. Y los días miércoles y jueves se disputará el torneo Libre.
Toda la programación:
Martes 8 de febrero

CANCHA 3
ADEMIA FC VS LA JUVE 20 HS
LOS SIN ESTILO VS GONELLA 21 HS

CANCHA 4
FERRO SENIORS VS BALBOA CUT AND CLOTHES 20 HS
FERRETERIA SUR VS METALURGICA MAZOLA 21 HS

Miércoles 9 de febrero

CANCHA 1
AURELIO VS BARBERIA B&R FC 20 HS
PALO CRUZ VS EL SPORTING FC 21 HS
CONSTRUCCIONES J VOGT LA PINOTECA 22 HS

CANCHA 2
LA PELUSA VS EL MOLINO 21 HS
CAPRI SILLONES VS GOMERIA LAUTARO 22 HS

CANCHA 3
BECCHIO AUTOMOTORES VS LA MANUCHO FC 20 HS
SANITARIOS FACHINI VS PAGRA DISTRIBUIDORA 21 HS
PANADERIA EL DELEITE VS APC 22 HS

CANCHA 4
LOS DE SIEMPRE VS EL ABUELO VERON 20 HS
LA BANDA DE FRANCK VS TIENDA MURAT 21 HS
LOS JAGUARES VS NIUPI FC 22 HS

 

Jueves 10 de febrero

CANCHA 1
UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS BARSA SUR 20 HS
NC NEUMATICOS VS ATLETICO CAVOUR 21 HS
PICO Y PALA VS LOS DEL BARRIO ATR 22 HS

CANCHA 2
LA 12 VS EGC CONSTRUCCIONES 20 HS
LAUXMANN REVESTIMIENTOS VS SMART SUPLEMENTOS 21 HS

CANCHA 3
VILLA GUILLERMINA VS MAFALDA COPIAS 20 HS
LOS PIMIENTOS VS SUPER MAYO 21 HS
CEBOLLITAS VS REAL BAÑIL 22 HS

CANCHA 4
VH MUEBLES VS JA CONSTRUCCIONES 20 HS
CENTRAL CORDOBA VS MARMOLERIA GRAN MAR 21 HS

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