La City: comienza el segundo torneo «Night» con 50 equipos

Se pone en marcha el segundo torneo «Night» en el complejo La City. Por las primera fechas se jugarán los días martes, miércoles y jueves ya que hay dos canchas que se resembraron y recién estarán para unos 15 días donde se volverá a dos días de competencia.

El torneo «Night» que comenzará este martes tendrá 50 equipos divididos en 5 categorías de 10 conjuntos cada uno. Así se jugará:

A NIGHT

7 JUNIO, 2022 SUPER MAYO VS LA BANDA DE FRANCK 9:00 PM CANCHA 2

8 JUNIO, 2022 PAPRIKA VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 1

8 JUNIO, 2022 NC NEUMÁTICOS VS CAPRI SILLONES 10:00 PM CANCHA 1

9 JUNIO, 2022 ATLÉTICO CAVOUR VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 3

9 JUNIO, 2022 MARMOLERÍA “GRAN MAR” VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 2

B NIGHT

7 JUNIO, 2022 HULK GYM VS J.A. CONSTRUCCIONES 9:00 PM CANCHA 4

7 JUNIO, 2022 TEAM PRO VS EXPRESO CARENA 9:00 PM CANCHA 3

8 JUNIO, 2022 SMART SUPLEMENTOS VS LA SCALONETA 8:00 PM CANCHA 1

8 JUNIO, 2022 LA ESCARAPELA VS V.H. MUEBLES 9:00 PM CANCHA 3

9 JUNIO, 2022 APUKA TUR VS CENTRAL CÓRDOBA 9:00 PM CANCHA 1

C NIGHT

7 JUNIO, 2022 INTER DEL GORDO ALEGRE VS ROUND UP F.C. 8:00 PM CANCHA 2

7 JUNIO, 2022 TALLER INTEGRAL VS FERRO F.C. 10:00 PM CANCHA 2

9 JUNIO, 2022 CASTE BEBIDAS VS BERLÍN BARBERÍA 8:00 PM CANCHA 2

9 JUNIO, 2022 LA BOTONETA VS PARIS SAN FERNÉ 8:00 PM CANCHA 1

9 JUNIO, 2022 EMPALME F.C. VS MAYDAY 10:00 PM CANCHA 2

D NIGHT

7 JUNIO, 2022 DEMONTE ARQUITECTURA VS LA MANUCHO F.C. 8:00 PM CANCHA 3

7 JUNIO, 2022 LA PERRADA F.C. VS MANOS DE TIJERA 8:00 PM CANCHA 4

8 JUNIO, 2022 PANADERÍA BRISA VS LOCURA 22 F.C. 8:00 PM CANCHA 4

8 JUNIO, 2022 GUSMA S.A. VS LEO ABERTURAS 10:00 PM CANCHA 4

9 JUNIO, 2022 GONELLA F.C. VS INDIRECTO F.C. 10:00 PM CANCHA 1

E NIGHT

7 JUNIO, 2022 EL 69 VS LA TERMI 10:00 PM CANCHA 3

7 JUNIO, 2022 LOS HELVECIANOS VS CARRI «EL MONO» 10:00 PM CANCHA 4

8 JUNIO, 2022 SOBRERO MUEBLES VS HUMBOLDT F.C. 8:00 PM CANCHA 3

8 JUNIO, 2022 PENDEVIEJOS VS TODO PELOTA 9:00 PM CANCHA 4

8 JUNIO, 2022 ZINGUERIA OGGIER VS DREAM TEAM 10:00 PM CANCHA 3

9 JUNIO, 2022 REAL BAÑIL VS FEIJO Y LOS REYES 8:00 PM CANCHA 3