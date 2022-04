La City: comenzó una nueva fecha del torneo Libre

Con 79 goles se puso en marcha la segunda fecha del torneo Libre nocturno. La misma se cierra el día jueves 7 con 10 encuentros.

Con muchos goles se puso en marcha una nueva fecha del torneo Libre. Por la «A» NC Neumáticos le ganó a Palo Cruz en un partidazo, al igual que VH Muebles que le ganó a Smart. Además tremendo empate entre Gran Mar y Deportivo Gambeta.

Por otra parte en la «C» llegaron las goleadas Hulk Gym le metió 13 a Cáseres y es uno de los líderes junto a Expreso Carena que un partidazo derrotó a Apuka y sigue «rodando» por la senda del triunfo. Además gran triunfo del Inter del Gordo Alegre sobre Brasería del Centro.

Mientras que por la «D», Ferro FC no quiso ser menos y le marcó una docena a Vinelli. También triunfaron Empalme, Mayday, Locura 22 y Leo Aberturas.

FOTOS: @Jonaluraschi

Todos los resultados

MAROLERIA GRAN MAR 4 – DEPORTIVO GAMBETA 4

INTER DEL GORDO ALEGRE 3 – BRASERIA DEL CENTRO 1

TALLER INTEGRAL 3 – MAY DAY 4

LA BOTONETA 1 – LOCURA 22 3

CASERES CONSTRUCCIONES 3 – HULK GYM 13

EMPALME FC 5 – ROUND UP 2

FERRO FC 12 – VINELLI 1

APUKA 2 – EXPRESO CARENA 3

LA MANUCHO 1 – LEO ABERTURAS 4

SMART SUPLEMENTOS 2 – VH MUEBLES 3

PALO CRUZ 2 – NC NEUMATICOS 3

Los que se jugará el jueves 7 de abril

CANCHA 1

APC VS PAPRIKA 20 HS

AURELIO VS SANITARIOS FACHINI 21 HS

CASTE BEBIDAS VS TEAM PRO 22 HS

CANCHA 2

EL ABUELO VERON VS GOMERIA LAUTARO 20 HS

SUPER MAYO VS CENTRAL CORDOBA 21 HS

VERDULERIA DON ERNESTO VS ATLETICO CAVOUR 22 HS

CANCHA 3

LA ESCARAPELA VS BERLIN BARBERIA 21 HS

MERO STYLE VS PARIS SAN FERNE 22 HS

CANCHA 4

LA ESCALONETA VS JA CONSTRUCCIONES 20 HS

CAPRI SILLONES VS LA BANDA DE FRANCK 21 HS