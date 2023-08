La City: comenzó la tercera fecha del torneo nocturno

Con muchos goles se puso en marcha la tercera fecha del torneo «Night» en el Complejo La City. La misma se cierra el jueves 31 de agosto desde las 20 horas donde se disputarán 19 grandes encuentros.

La tercera fecha arrancó con todo, por la «B» tremendo triunfo de El Molino que goleó a El 69 con un golazo de Enzo Tosco el séptimo que desde «saturno» la clavó en el ángulo. Por la misma Parador 70 arrancó ganando pero Studio Soft se lo dio vuelta en un partido bárbaro.

Por la «C», Malaria le metió 7 a Los Jaguares y se subió a la punta. Por la misma Gran Mar metió «póker» a La Juve de Candioti. Mientras que por la «D», partidazo recontra caliente entre Roti Eli y GyE donde Alan Espinoza marcó un tremendo gol, la agarro en la mitad, caño, luego doble enganche y de zurda le reventó el arco a GyE. Para destacar el gol de «meme» Meolans para GyE, donde luego de que el golero la voleará, éste la amortigua con el pecho media vuelta y remata cruzado dejando parado al arquero de la «Roti». Por la misma Rimor le metió 8 a Farmacia Borgogno en otra goleada.

Además por la «F», Rústicos LP le propinó la mayor goleada de la jornada a Gomería Lautaro fueron una docena, una verdadera «maquinita».

Estos fueron los resultados y lo que resta:

A NIGHT

31 AGOSTO, 2023 DEPORTIVO GAMBETA VS MANOS DE TIJERA 9:00 PM CANCHA 3

31 AGOSTO, 2023 LA BANDA DE FRANCK VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 8

31 AGOSTO, 2023 EXPRESO CARENA VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 1

31 AGOSTO, 2023 KINESIO CENTER VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 2

31 AGOSTO, 2023 VICTOR HUGO MUEBLES VS APUKA TUR 9:00 PM CANCHA 7

31 AGOSTO, 2023 HULK GYM VS HUMBOLDT F.C. 10:00 PM CANCHA 1

B NIGHT

EL MOLINO 7 – EL 69 2

PARADOR 70 4 – STUDIO SOFT 6

31 AGOSTO, 2023 FERRO FOR EVER VS MI ABUELA MARTA 8:00 PM CANCHA 2

31 AGOSTO, 2023 CAPRI F.C. VS DE ZURDA 8:00 PM CANCHA 5

31 AGOSTO, 2023 LA RAMADA VS AGENCIA LA GANADORA 8:00 PM CANCHA 7

31 AGOSTO, 2023 EL BUEN PIQUE VS DEMONTE ARQUITECTURA 9:00 PM CANCHA 5

C NIGHT

MALARIA F.C. 7 – LOS JAGUARES 1

MARMOLERIA GRAN MAR 4 – LA JUVE DE CANDIOTI 1

DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 3 – PANADERIA BRISA 1

AGROVET 3 – CANDILEJAS F.C. 4

31 AGOSTO, 2023 LOS DE SIEMPRE VS ATLETICO CAVOUR 10:00 PM CANCHA 6

31 AGOSTO, 2023 NC NEUMATICOS VS PLANTERIA MI JARDIN 10:00 PM CANCHA 2

D NIGHT

ROTI ELI 3 – GYE S.R.L. 1

LOS PIBES 2 – LA MARIONETA 1

PILAR F.C. 1 – FLETES IVAN 1

RIMOR SRL 8 – FARMACIA BORBOGNO 0

31 AGOSTO, 2023 BERLIN BARBERIA VS FORTALEZA F.C. 8:00 PM CANCHA 1

31 AGOSTO, 2023 LB SERVICIOS VS ARGENTINO (SAN BERNARDO) 9:00 PM CANCHA 6