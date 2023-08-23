La City: comenzó la segunda fecha del torneo «Night»

Este martes se puso en marcha la segunda fecha del torneo nocturno en el Complejo La City. La misma se cierra el jueves 24 desde las 20 horas. Además se cerraron las inscripciones para el torneo «clásico» de todos los sábados, habrá 84 equipos marcando otro récord.
Con 17 encuentros comenzó la segunda fecha del torneo «Night» en La City que dejó el gran triunfo de La Banda de Franck que le metió 7 al último campeón de la «A», Manos de Tijera. Por la misma Hulk Gym le ganó a Palo Cruz en un tremendo partidazo.
Por otra parte en la «C», NC Neumáticos sigue demostrando todo su potencial, ésta vez goleó a Candilejas y sigue de racha. Por la misma un renovado Malaria que metió varias incorporaciones, una es la contratación del golero Hernán «chichi» Miserez que ayudó para que su equipo termine igualando con Panadería Brisa.
Y por la «D» llegaron las goleadas, Rimor le metió 8 a La Marioneta y LB Servicios no quiso ser menos y también le metió 8 a GyE.
Así fueron los resultados y lo que resta:
A NIGHT
LA BANDA DE FRANCK 7 – MANOS DE TIJERA 1
EXPRESO CARENA 3 – HUMBOLDT F.C. 0
HULK GYM 3 – PALO CRUZ 2
24 AGOSTO, 2023 APUKA TUR – LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 1
24 AGOSTO, 2023 KINESIO CENTER – DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 3
24 AGOSTO, 2023 VICTOR HUGO MUEBLES – SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 2
B NIGHT
24 AGOSTO, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA – DE ZURDA 8:00 PM CANCHA 1
24 AGOSTO, 2023 CAPRI F.C. – AGENCIA LA GANADORA 8:00 PM CANCHA 4
24 AGOSTO, 2023 LA RAMADA – EL 69 8:00 PM CANCHA 3
24 AGOSTO, 2023 EL MOLINO – FERRO FOR EVER 8:00 PM CANCHA 2
24 AGOSTO, 2023 PARADOR 70 – MI ABUELA MARTA 9:00 PM CANCHA 8
24 AGOSTO, 2023 EL BUEN PIQUE – STUDIO SOFT 9:00 PM CANCHA 7
C NIGHT
NC NEUMATICOS 7 – CANDILEJAS F.C. 0
AGROVET 3 – DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 0
MARMOLERIA GRAN MAR 0 – LOS JAGUARES 4
MALARIA F.C. 3 – PANADERIA BRISA 3
24 AGOSTO, 2023 LA JUVE DE CANDIOTI – ATLETICO CAVOUR 9:00 PM CANCHA 4
24 AGOSTO, 2023 LOS DE SIEMPRE – PLANTERIA MI JARDIN 10:00 PM CANCHA 1
D NIGHT
LB SERVICIOS 8 – GYE S.R.L. 1
RIMOR SRL 8 – LA MARIONETA 3
PILAR F.C. 0 – LOS PIBES 5
24 AGOSTO, 2023 BERLIN BARBERIA – FARMACIA BORBOGNO 8:00 PM CANCHA 8
24 AGOSTO, 2023 ROTI ELI – FLETES IVAN 9:00 PM CANCHA 6
24 AGOSTO, 2023 FORTALEZA F.C. – ARGENTINO (SAN BERNARDO) 10:00 PM CANCHA 3
E NIGHT
LA FERMANETA 0 – VERDULERIA EL LITO 2
ALPAS BEBIDAS 0 – LOS PALMEIRAS F.C. 3
SYC SUBLIMADOS 3 – INDIRECTO F.C. 2
EL ARGENTINO 1 – LOS AMIGOS F.C. 1
F NIGHT
RUSTICOS LP 5 – EL SUR 2
ULTIMATE MOSTOLES 2 – REAL BARRIL F.C. 1
METALÚRGICA BUTTARELLI 2 – ATLÉTICO ESPERANZA 0
24 AGOSTO, 2023 LOS APACHES – SUPER MAYO 8:00 PM CANCHA 7
24 AGOSTO, 2023 CONSTRUCCIONES PALOMEQUE – GOMERIA LAUTARO 8:00 PM CANCHA 6
Estos son los 84 equipos que jugarán el torneo «clásico» de los sábados
CATEGORIA A
LA RAMADA NUTRICION
PANADERIA EL DELEITE
LA SUB 21
FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA
LOS MINIONS
NIUPI F.C.
UNIVERSIDAD SIGLO 21
CHS MECANICA
PANADERIA BRISA
NC NEUMATICOS
LOS TIGRES
BIASSONI
CATEGORIA B
LOS PIMIENTOS
BARBERIA B&R F.C.
LA TRANQUERA
METALURGICA BUTTARELLI
CORINTHIANS DEL NORTE
LAS LATAS
LA VIOLA
LOS JAGUARES
LA SCABIONETA F.C.
ALL PIE F.C.
LOS SIN NOMBRES
FULL F7
CATEGORIA C
VICTOR HUGO MUEBLES
PICO Y PALA
LA PELOTA NO SE MANCHA
AVI SRL
EL TORNIQUETE F.C.
CM ELECTRICIDAD
LA RENOLETA F.C
ROTISERIA TODO RAPIDO
CREDIFIN EXPRESS
PLANTERIA MI JARDIN
RIO MAS
BLESS ROPA URBANA
CATEGORIA D
SUPER DON OSCAR
LA PUEYRRE
DEFENSA INJUSTICIA
LA CENTRALETA
CICLON F.C.
PIZZERIA SAN ANTONIO
M MECANICA MS
FERRETERIA GULINO
LA MONADA
PARADOR 70
VECINAL CENTRO
ECLIPSE
CATEGORIA E
VODKA JUNIORS
BARBERIA LA TERCERA
ESPERANZA PREMOLDEADOS
MAFALDA 2.0
LOS PIBES F.C.
LOS CHIMICHANGAS
GREMIO F.C.
17 SPORT
LA PATINETA
EL REJUNTE
ESPERANZA PIEDRAS
PROMESA F.C.
CATEGORIA F
INDIRECTO F.C.
PELADOS F.C.
EL SUR
SAN CARLINO F.C.
CACHIPLE F.C.
AGENCIA LA GANADORA
MANOS DE TIJERA
CONSTRUCCIONS M&D
RT FUTBOL
POWER DANGERS
ATLETICO BARRIL
NAPOLIS
CATEGORIA G
IMPERIAL
MANCHESTER LA CITY
NIZA F.C.
EL REBUSQUE
BURGUENER CONSTRUCCIONES
LOS BANDIDOS
LA BALBONETA
SAN LINO F7
BARBERIA MANOS DE TIJERA
LA 45 PTE
POLLO LOCO
LA CONTRA