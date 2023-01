La City: comenzó la segunda fecha del torneo «Furor»

En una noche bárbara para jugar a la «pelota» y las canchas siguen «tremendas». Y por si fuera poco, en la «A» hubo partidazos como el de Apuka ante Expreso Carena que lo ganaba pero sobre el final Apuka consiguió la igualdad. Además otro dos juegos bárbaros que terminaron empatados, La Banda de Franck ante Palo Cruz uno de los punteros y Hulk también igualó con Ferro que se recuperó de la goleada anterior. Pero lo más destacado fue el triunfazo de Deportivo Gambeta que le metió una decena a Team Pro.

Por otra parte en la «B» Studio Soft con una «hermosa pilcha nueva» goleó a Brisa y continúa de «racha». Por la misma partidazo entre Demonte y Víctor Hugo Muebles que terminó con el triunfo de los «muebleros». Por otra parte en la «C», El 69 goleó a Oggier e Indirecto hizo lo propio con Round UP. El que sigue ganando es Humbold FC y es líder.

APUKA TUR 3 – EXPRESO CARENA 3

TEAM PRO 1 – DEPORTIVO GAMBETA 10

HULK GYM 3 – FERRO F.C. 3

LA BANDA DE FRANCK 3 – PALO CRUZ 3

26 ENERO, 2023 TALLER INTEGRAL VS PARIS SAN FERNÉ 8:00 PM CANCHA 1

26 ENERO, 2023 LA ESCARAPELA VS LIRICO 9:00 PM CANCHA 1

DEMONTE ARQUITECTURA 3 – VICTOR HUGO MUEBLES 4

STUDIO SOFT 5 – PANADERÍA BRISA 1

26 ENERO, 2023 MANOS DE TIJERA VS LA PERRADA F.C. 9:00 PM CANCHA 6

26 ENERO, 2023 KINESIO CENTER VS SUPER MAYO 9:00 PM CANCHA 2

26 ENERO, 2023 CAPRI F.C. VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 3

26 ENERO, 2023 GUSMA S.A. VS AUTOSERVICIO EL FLACO 10:00 PM CANCHA 2

C NIGHT

INDIRECTO F.C. 6 – ROUND UP F.C. 2

ZINGUERIA OGGIER 2 – EL 69 6

DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 1 – HUMBOLDT F.C. 3

26 ENERO, 2023 MAFFESONI – ALVIN PROYECTOS

26 ENERO, 2023 LA RAMBLA VS CARRI «EL MONO» 8:00 PM CANCHA 2

26 ENERO, 2023 MI ABUELA MARTA VS LA BOTONETA 8:00 PM CANCHA 3

D NIGHT AGENCIA LA GANADORA 4 – EL MOLINO 0 ATLETICO CAVOUR 10 – BRANCA F.C. 0

NUTRIAR 3 – SACACHISPAS 3

26 ENERO, 2023 MAFFESONI MUEBLES VS EL MOLINO 8:00 PM CANCHA 6

26 ENERO, 2023 AGENCIA TENEFE VS EL PORVENIR 10:00 PM CANCHA 4

26 ENERO, 2023 PLANTERIA MI JARDIN VS DESPENSA LA LOLY 10:00 PM CANCHA 3

E NIGHT