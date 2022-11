La City: comenzó la octava fecha del «Seven Audiovisual»

Con 15 encuentros y 75 goles arrancó la octava fecha del torneo nocturno en el Complejo La City. La misma se cerrará el día jueves 1 de diciembre con 12 apasionantes partidos.

Todo comenzó con un partidazo por la «A», entre el Expreso Carena y Hulk Gym. El juego fue muy entretenido y cuando parecía que terminaba igualado en 2, apareció la «pocha» Basualdo tras gran asistencia de «sertu» Compagnucci y le dio el triunfo al «expreso» que se puso a 1 punto del líder La Escarapela, que juega el día jueves ante el «duro» Teniente Dan. Por la misma La Banda de Franck goleó a Palo Cruz y salvó la categoría. En la cancha como espectador estaba «toto» Fernández, el golero de Palo Cruz que se recupera de una lesión complicada.

Por otra parte en la «B» gran triunfo de Taller Integral que se prende en puestos de ascenso. En tanto que en la «C» Studio Soft el puntero e invicto igualó con Gusma y mantiene los dos puntos de ventaja. Por la misma Demonte, se equivocó y goleó a Manos de Tijera.

En tanto que en la «D», el escolta El 69 goleaba por 3 a 0 al puntero Humboldt FC, pero el líder se recuperó y consiguió rescatar un punto en un partido bárbaro. Por la misma en el «clásico» de la fecha, Sobrero Muebles le ganó a Maffesoni Muebles en un juego con buena «madera».

Todos los resultados:

DEMONTE ARQUITECTURA 5 – MANOS DE TIJERA 3

STUDIO SOFT 3 – GUSMA SA 3

FIMACO 1 – EL MOLINO 5

EL 69 3 – HUMBOLDT FC 3

LA BANDA DE FRANCK 3 – PALO CRUZ 1

CERVEZA A AMADEUSS 0 – PINTURAS NAHUEL 3

TALLER INTEGRAL 4 – VICTOR HUGO MUEBLES 1

HULK GYM 2 – EXPRESO CARENA 3

ASTON BIRRA 0 – CARRI EL MONO 3

EL REJUNTE 2 – LA RAMBLA 6

TIENDA MURAT 2 – SACACHISPAS 2

INDIRECTO 0 – INTER DEL GORDO ALEGRE 3

SOBRERO MUEBLES 3 – MAFFESONI MUEBLES 2

PARA QUE TE TRAJE 0 – HUGES 3

RECICLADOS ESPERANZA 3 – LA LOLY 4

Así se cierra el JUEVES 1 DE DICIEMBRE

CANCHA 3

LA BOTONETA VS LA PERRADA 20 HS

CAPRI SILLONES VS SANITARIOS FACHINI 21 HS

CANCHA 5

FECHA LIBRE VS CONSTRUCCIONES MNY 20 HS

APUKA TUR VS DEPORTIVO GAMBETA 21 HS

CANCHA 6

ROUNDUP VS BARRANCA 20 HS

PANADERIA BRISA VS KINESIO CENTER 21 HS

CANCHA 7

SUPER MAYO VS PARIS SAN FERNE 20 HS

LA ESCARAPELA VS TENIENTE DAN 21 HS

LIRICO VS LA SCALONETA 22 HS

CANCHA 8

MI ABUELA MARTA VS AGENCIA LA GANADORA 20 HS

FERRO FC VS TEAM PRO 21 HS

ZINGUERIA OGGIER VS VIDRIERIA CERSU 22 HS