La City cerró la cuarta fecha del torneo Libre

Este jueves con 12 encuentros se cerró la cuarta fecha del torneo Libre nocturno en La City. Este viernes 4 se jugará la tercera fecha del Senior +35 y del torneo Femenino.

Pasó otra noche plagada de goles en La City, como los 12 que clavó Universidad Siglo 21 al Abuelo Verón. Y como los 13 que marcó NC Neumáticos a Los Innombrables.

Además partidazo entre Paprika y Gran Mar que terminó en tablas con 7 goles.

Todos los resultados

REAL BARRIL 0 – NIUPI F.C. 3

UNIVERSIDAD SIGLO 21 12 – EL ABUELO VERON 0

LOS INNOMBRABLES 2 – NC NEUMATICOS 13

EL MOLINO 1 – LA BANDA DE FRANCK 3

CENTRAL CORDOBA 4 – SUPER MAYO 3

AURELIO 3 – DESPENSA MARI 0

LA PELUSA 3 – EGC CONSTRUCCIONES 0

VILLA GUILLERMINA 1 – SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS 2

LA 12 2 – EL PAYUCA 2

PAPRIKA 7 – MARMOLERIA GRAN MAR 7

LOS PIMIENTOS 0 – BARBERIA B&R 3

VH MUEBLES 4 – LA MANUCHO 3

Los que se viene

Viernes 4 de febrero

CANCHA 1

LOS SIN ESTILO VS FERRETERIA SUR 20 HS

GONELLA VS BALBOA CUT AND CLOTHES 21 HS

FERRO SENIORS VS METALURGICA MARZOLA 20 HS

CANCHA 2

ADEMIA VS LAS NOCHERAS 20 HS

EGC CONSTRUCCIONES VS ESPERANZA FF 21 HS

GUAPAS VS LA JUVE 20 HS