La City: Balboa se coronó campeón de Senior +35

Luego de varias suspensiones se jugó la última fecha del Senior +35 donde Balboa se coronó como campeón. Además se jugó la de forma parcial la primera fecha del torneo Libre nocturno. Este jueves se cierra la primera desde las 20 horas.

Este martes se jugó la última fecha del Senior +35, Balboa Cut and Clothes se jugaba el campeonato ante Ferretería Sur, el partido fue bárbaro, arrancó ganando los «ferreteros» con un golazo de «quiqui» Martín pero luego apareció «chuchi» Cuatrín y puso el 1 a 1. Pero sobre el final Lucas Longoni de tiro libre metió el 2 a 1 para darle el triunfo a Balboa y el campeonato. El que terminó segundo fue Ferro. Completó el podio Ferretería Sur.

Además se jugó la primera fecha del torneo nocturno Libre, por la «A» Capri y VH Muebles igualaron en 1 en un entretenido encuentro. Por otra parte por la «B» El Abuelo Verón y Central Córdoba también empataron en 1. Mientras que por la «C» llegaron los goles Expreso Carena le metió una docena a Cáseres Construcciones. Por la misma Hulk goleó al igual Berlín.

Resultados finales del Senior +35

FERRETERIA SUR 1 – BALBOA CUT AND CLOTHES 2

FERRO SENIORS 3 – GONELA 0

Todos los resultados de la primera jornada del Libre:

LA MANUCHO 1 – ROUND UP FC 2

CASERES CONSTRUCCIONES 1 – EXPRESO CARENA 12

LEO ABERTURAS 0 – PARIS SAN FERNE 7

LA BOTONERA 5 – VINELLI FC 2

CASTE BEBIDAS 0 – HULK GYM 5

BRASERIA DEL CENTRO 2 – BERLIN BARBERIA 5

TALLER INTEGRAL 6 – LOCURA FC 22 4

EL ABUELO VERON 1 – CENTRAL CORDOBA 1

CAPRI SILLONES 1 – VH MUEBLES 1

Los que se juega es jueves 31 de marzo:

CANCHA 1

EMPALME FC VS MAYDAY 20 HS

APUKA TUR VS LA ESCARAPELA 21 HS

LA BANDA DE FRANCK VS NC NEUMATICOS 22 HS

CANCHA 2

INTER DEL GORDO ALEGRE VS TEAM PRO 20 HS

MARMOLERIA GRAN MAR VS PALO CRUZ 21 HS

AURELIO VS DEPORTIVO GAMBETA 22 HS

CANCHA 3

FERRO FC VS MERO STYLE 20 HS

SMART SUPLEMENTOS VS SANITARIOS FACHINI 21 HS

LA ESCALONETA VS VERDULERIA DON ERNESTO 22 HS

CANCHA 4

APC VS JA CONSTRUCCIONES 20 HS

SUPER MAYO VS PAPRIKA 21 HS

GOMERIA LAUTARO VS ATLETICO CAVOUR 22 HS