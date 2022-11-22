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La City: arranca una nueva fecha del torneo «Seven Audiovisual»

por hernan
Con 14 encuentros se pondrá en marcha la séptima fecha del torneo «Seven Audiovisual» en el complejo La City. La misma se cerrará el jueves 24 y tendrá encuentros muy atractivos. Además te mostramos como están las posiciones del nocturno.

Esta es la programación:
A NIGHT

22 NOVIEMBRE, 2022 CAPRI SILLONES VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 5
22 NOVIEMBRE, 2022 LA BANDA DE FRANCK VS HULK GYM 9:00 PM CANCHA 7
24 NOVIEMBRE, 2022 PALO CRUZ VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 5
24 NOVIEMBRE, 2022 APUKA TUR VS TENIENTE DAN 9:00 PM CANCHA 3
24 NOVIEMBRE, 2022 LA ESCARAPELA VS EXPRESO CARENA 9:00 PM CANCHA 1

E NIGHT

22 NOVIEMBRE, 2022 RECICLADO ESPERANZA VS HUGES F.C. 9:00 PM CANCHA 4
22 NOVIEMBRE, 2022 MI ABUELA MARTA VS PARA QUE TE TRAJE 10:00 PM CANCHA 7
22 NOVIEMBRE, 2022 FIMACO VS AGENCIA LA GANADORA 10:00 PM CANCHA 8
24 NOVIEMBRE, 2022 EL MOLINO VS LOS GLADIADORES 8:00 PM CANCHA 3
24 NOVIEMBRE, 2022 DEPORTIVO SANTA FE VS SACACHISPAS 10:00 PM CANCHA 4
24 NOVIEMBRE, 2022 BRANCA FC VS LA LOLY 10:00 PM CANCHA 3

POSICIONES

A NIGHT

B NIGHT

C NIGHT

D NIGHT

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