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La City abre la segunda del torneo «Seven Audiovisual»

por hernan
Este martes 13 de septiembre se pondrá en marcha la segunda fecha del torneo nocturno «Seven Audivisual» que se disputa en La City. La misma tendrá 14 partidos y comenzará a las 20 horas. La segunda se cierra el jueves 15 con 13 encuentros. Toda la programación.

 

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE

CANCHA 1
SACACHISPAS VS HUGES FC 20 HS
MI ABUELA MARTA VS LOS GLADIADORES 21 HS
TEAM PRO VS CASTE BEBIDAS 22 HS

CANCHA 3
MAFFESONI MUEBLES VS LA RAMBLA 20 HS
INDIRECTO FC VS STUDIO SOFT 21 HS
TERCER TIEMPO VS EL 69 22 HS

CANCHA 4
INTER DEL GORDO ALEGRE VS MANOS DE TIJERA 20 HS
ASTON BIRRA VS VIDRIERIA CERSU 21 HS
ZINGUERIA OGGIER VS SOBRERO MUEBLES 22 HS

CANCHA 5
LA BANDA DE FRANCK VS TENIENTE DAN 20 HS
DEPORTIVO GAMBETA VS EXPRESO CARENA 21 HS
FIMACO VS LA LOLY 22 HS

CANCHA 6
X FLIGHT FC VS CARRI EL MONO 20 HS
RECICLADO ESPERANZA VS TIENDA MURAT 21 HS

 

JUEVES 15

CANCHA 1

DEMONTE ARQUITECTURA VS BARRANCA 20 HS
CERVEZA A AMADEUSS VS LA SCALONETA 21 HS

CANCHA 3
TALLER INTEGRAL VS PARIS SAN FERNE 20 HS
HULK GYM VS SANITARIOS FACHINI 21 HS
LA ESCARAPELA VS PALO CRUZ 22 HS

CANCHA 4
ROUND UP VS LA BOTONETA 20 HS
LA PERRADA FC VS KINESIO CENTER 21 HS
PARA QUE TE TRAJE VS DEPORTIVO SANTA FE 22 HS

CANCHA 5
PANADERIA BRISA VS GUSMA SA 20 HS
APUKA TUR VS CAPRI SILLONES 21 HS
AGENCIA LA GANADORA VS EL MOLINO 22 HS

CANCHA 6
SUPER MAYO VS VICTOR HUGO MUEBLES 20 HS
FERRO FC VS LIRICO FC 21 HS

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