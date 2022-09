La City abre la segunda del torneo «Seven Audiovisual»

Este martes 13 de septiembre se pondrá en marcha la segunda fecha del torneo nocturno «Seven Audivisual» que se disputa en La City. La misma tendrá 14 partidos y comenzará a las 20 horas. La segunda se cierra el jueves 15 con 13 encuentros. Toda la programación.

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE

CANCHA 1

SACACHISPAS VS HUGES FC 20 HS

MI ABUELA MARTA VS LOS GLADIADORES 21 HS

TEAM PRO VS CASTE BEBIDAS 22 HS

CANCHA 3

MAFFESONI MUEBLES VS LA RAMBLA 20 HS

INDIRECTO FC VS STUDIO SOFT 21 HS

TERCER TIEMPO VS EL 69 22 HS

CANCHA 4

INTER DEL GORDO ALEGRE VS MANOS DE TIJERA 20 HS

ASTON BIRRA VS VIDRIERIA CERSU 21 HS

ZINGUERIA OGGIER VS SOBRERO MUEBLES 22 HS

CANCHA 5

LA BANDA DE FRANCK VS TENIENTE DAN 20 HS

DEPORTIVO GAMBETA VS EXPRESO CARENA 21 HS

FIMACO VS LA LOLY 22 HS

CANCHA 6

X FLIGHT FC VS CARRI EL MONO 20 HS

RECICLADO ESPERANZA VS TIENDA MURAT 21 HS

JUEVES 15

CANCHA 1

DEMONTE ARQUITECTURA VS BARRANCA 20 HS

CERVEZA A AMADEUSS VS LA SCALONETA 21 HS

CANCHA 3

TALLER INTEGRAL VS PARIS SAN FERNE 20 HS

HULK GYM VS SANITARIOS FACHINI 21 HS

LA ESCARAPELA VS PALO CRUZ 22 HS

CANCHA 4

ROUND UP VS LA BOTONETA 20 HS

LA PERRADA FC VS KINESIO CENTER 21 HS

PARA QUE TE TRAJE VS DEPORTIVO SANTA FE 22 HS

CANCHA 5

PANADERIA BRISA VS GUSMA SA 20 HS

APUKA TUR VS CAPRI SILLONES 21 HS

AGENCIA LA GANADORA VS EL MOLINO 22 HS

CANCHA 6

SUPER MAYO VS VICTOR HUGO MUEBLES 20 HS

FERRO FC VS LIRICO FC 21 HS