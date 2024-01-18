La City: a pocos días del primer torneo del año

Este martes 23 de enero comenzará el primer torneo del año en el Complejo La City. En el mismo tendrá 5 categorías y 54 equipos. Te mostramos el fixture de todas las categorías y para este torneo habrá varios regalos extras en las distintas semanas.
Este es el fixture para todas la categorías:
CATEGORÍA «A»
Fecha 1
SANITARIOS FACHINI vs DE ZURDA
PALO CRUZ vs MANOS DE TIJERA
ABBEY ROAD vs HULK GYM
TRANSPORTE DIEGO CASTILLO vs KINESIO CENTER
EL BUEN PIQUE vs EXPRESO CARENA
DEPORTIVO GAMBETA vs APUKA TUR
Fecha 2
EXPRESO CARENA vs DE ZURDA
PALO CRUZ vs APUKA TUR
ABBEY ROAD vs MANOS DE TIJERA
TRANSPORTE DIEGO CASTILLO vs HULK GYM
EL BUEN PIQUE vs KINESIO CENTER
DEPORTIVO GAMBETA vs SANITARIOS FACHINI
Fecha 3
EXPRESO CARENA vs SANITARIOS FACHINI
KINESIO CENTER vs DE ZURDA
ABBEY ROAD vs APUKA TUR
TRANSPORTE DIEGO CASTILLO vs MANOS DE TIJERA
EL BUEN PIQUE vs HULK GYM
DEPORTIVO GAMBETA vs PALO CRUZ
Fecha 4
KINESIO CENTER vs SANITARIOS FACHINI
HULK GYM vs DE ZURDA
ABBEY ROAD vs PALO CRUZ
TRANSPORTE DIEGO CASTILLO vs APUKA TUR
EL BUEN PIQUE vs MANOS DE TIJERA
DEPORTIVO GAMBETA vs EXPRESO CARENA
Fecha 5
KINESIO CENTER vs EXPRESO CARENA
HULK GYM vs SANITARIOS FACHINI
MANOS DE TIJERA vs DE ZURDA
TRANSPORTE DIEGO CASTILLO vs PALO CRUZ
EL BUEN PIQUE vs APUKA TUR
DEPORTIVO GAMBETA vs ABBEY ROAD
Fecha 6
HULK GYM vs EXPRESO CARENA
MANOS DE TIJERA vs SANITARIOS FACHINI
APUKA TUR vs DE ZURDA
TRANSPORTE DIEGO CASTILLO vs ABBEY ROAD
EL BUEN PIQUE vs PALO CRUZ
DEPORTIVO GAMBETA vs KINESIO CENTER
Fecha 7
HULK GYM vs KINESIO CENTER
MANOS DE TIJERA vs EXPRESO CARENA
APUKA TUR vs SANITARIOS FACHINI
PALO CRUZ vs DE ZURDA
EL BUEN PIQUE vs ABBEY ROAD
DEPORTIVO GAMBETA vs TRANSPORTE DIEGO CASTILLO
Fecha 8 F
MANOS DE TIJERA vs KINESIO CENTER
APUKA TUR vs EXPRESO CARENA
PALO CRUZ vs SANITARIOS FACHINI
ABBEY ROAD vs DE ZURDA
EL BUEN PIQUE vs TRANSPORTE DIEGO CASTILLO
DEPORTIVO GAMBETA vs HULK GYM
Fecha 9
MANOS DE TIJERA vs HULK GYM
APUKA TUR vs KINESIO CENTER
PALO CRUZ vs EXPRESO CARENA
ABBEY ROAD vs SANITARIOS FACHINI
TRANSPORTE DIEGO CASTILLO vs DE ZURDA
DEPORTIVO GAMBETA vs EL BUEN PIQUE
Fecha 10
APUKA TUR vs HULK GYM
PALO CRUZ vs KINESIO CENTER
ABBEY ROAD vs EXPRESO CARENA
TRANSPORTE DIEGO CASTILLO vs SANITARIOS FACHINI
EL BUEN PIQUE vs DE ZURDA
DEPORTIVO GAMBETA vs MANOS DE TIJERA
Fecha 11
APUKA TUR vs MANOS DE TIJERA
PALO CRUZ vs HULK GYM
ABBEY ROAD vs KINESIO CENTER
TRANSPORTE DIEGO CASTILLO vs EXPRESO CARENA
EL BUEN PIQUE vs SANITARIOS FACHINI
DEPORTIVO GAMBETA vs DE ZURDA
CATEGORÍA «B»
Fecha 1
MI ABUELA MARTA vs LA ESCARAPELA
METALURGICA CAMINOS vs STUDIO SOFT
VICTOR HUGO MUEBLES vs DEMONTE ARQUITECTURA
MARMOLERIA GRAN MAR vs CANDILEJAS F.C.
AGROVET vs PARADOR 70
EL 69 vs CAPRI F.C.
Fecha 2
PARADOR 70 vs LA ESCARAPELA
METALURGICA CAMINOS vs CAPRI F.C.
VICTOR HUGO MUEBLES vs STUDIO SOFT
MARMOLERIA GRAN MAR vs DEMONTE ARQUITECTURA
AGROVET vs CANDILEJAS F.C.
EL 69 vs MI ABUELA MARTA
Fecha 3
PARADOR 70 vs MI ABUELA MARTA
CANDILEJAS F.C. vs LA ESCARAPELA
VICTOR HUGO MUEBLES vs CAPRI F.C.
MARMOLERIA GRAN MAR vs STUDIO SOFT
AGROVET vs DEMONTE ARQUITECTURA
EL 69 vs METALURGICA CAMINOS
Fecha 4
CANDILEJAS F.C. vs MI ABUELA MARTA
DEMONTE ARQUITECTURA vs LA ESCARAPELA
VICTOR HUGO MUEBLES vs METALURGICA CAMINOS
MARMOLERIA GRAN MAR vs CAPRI F.C.
AGROVET vs STUDIO SOFT
EL 69 vs PARADOR 70
Fecha 5
CANDILEJAS F.C. vs PARADOR 70
DEMONTE ARQUITECTURA vs MI ABUELA MARTA
STUDIO SOFT vs LA ESCARAPELA
MARMOLERIA GRAN MAR vs METALURGICA CAMINOS
AGROVET vs CAPRI F.C.
EL 69 vs VICTOR HUGO MUEBLES
Fecha 6
DEMONTE ARQUITECTURA vs PARADOR 70
STUDIO SOFT vs MI ABUELA MARTA
CAPRI F.C. vs LA ESCARAPELA
MARMOLERIA GRAN MAR vs VICTOR HUGO MUEBLES
AGROVET vs METALURGICA CAMINOS
EL 69 vs CANDILEJAS F.C.
Fecha 7
DEMONTE ARQUITECTURA vs CANDILEJAS F.C.
STUDIO SOFT vs PARADOR 70
CAPRI F.C. vs MI ABUELA MARTA
METALURGICA CAMINOS vs LA ESCARAPELA
AGROVET vs VICTOR HUGO MUEBLES
EL 69 vs MARMOLERIA GRAN MAR
Fecha 8
STUDIO SOFT vs CANDILEJAS F.C.
CAPRI F.C. vs PARADOR 70
METALURGICA CAMINOS vs MI ABUELA MARTA
VICTOR HUGO MUEBLES vs LA ESCARAPELA
AGROVET vs MARMOLERIA GRAN MAR
EL 69 vs DEMONTE ARQUITECTURA
Fecha 9
STUDIO SOFT vs DEMONTE ARQUITECTURA
CAPRI F.C. vs CANDILEJAS F.C.
METALURGICA CAMINOS vs PARADOR 70
VICTOR HUGO MUEBLES vs MI ABUELA MARTA
MARMOLERIA GRAN MAR vs LA ESCARAPELA
EL 69 vs AGROVET
Fecha 10
CAPRI F.C. vs DEMONTE ARQUITECTURA
METALURGICA CAMINOS vs CANDILEJAS F.C.
VICTOR HUGO MUEBLES vs PARADOR 70
MARMOLERIA GRAN MAR vs MI ABUELA MARTA
AGROVET vs LA ESCARAPELA
EL 69 vs STUDIO SOFT
Fecha 11
CAPRI F.C. vs STUDIO SOFT
METALURGICA CAMINOS vs DEMONTE ARQUITECTURA
VICTOR HUGO MUEBLES vs CANDILEJAS F.C.
MARMOLERIA GRAN MAR vs PARADOR 70
AGROVET vs MI ABUELA MARTA
EL 69 vs LA ESCARAPELA
CATEGORÍA «C»
Fecha 1
BERLIN BARBERIA vs LB SERVICIOS
FARMACIA BORBOGNO vs ROTI ELI
FLETES IVAN vs GYE SRL
PANADERIA EL DELEITE vs LOS PIBES
LOS JAGUARES vs RIMOR SRL
Fecha 2
LOS PIBES vs LB SERVICIOS
FARMACIA BORBOGNO vs RIMOR SRL
FLETES IVAN vs ROTI ELI
PANADERIA EL DELEITE vs GYE SRL
LOS JAGUARES vs BERLIN BARBERIA
Fecha 3
LOS PIBES vs BERLIN BARBERIA
GYE SRL vs LB SERVICIOS
FLETES IVAN vs RIMOR SRL
PANADERIA EL DELEITE vs ROTI ELI
LOS JAGUARES vs FARMACIA BORBOGNO
Fecha 4
GYE SRL vs BERLIN BARBERIA
ROTI ELI vs LB SERVICIOS
FLETES IVAN vs FARMACIA BORBOGNO
PANADERIA EL DELEITE vs RIMOR SRL
LOS JAGUARES vs LOS PIBES
Fecha 5
GYE SRL vs LOS PIBES
ROTI ELI vs BERLIN BARBERIA
RIMOR SRL vs LB SERVICIOS
PANADERIA EL DELEITE vs FARMACIA BORBOGNO
LOS JAGUARES vs FLETES IVAN
Fecha 6
ROTI ELI vs LOS PIBES
RIMOR SRL vs BERLIN BARBERIA
FARMACIA BORBOGNO vs LB SERVICIOS
PANADERIA EL DELEITE vs FLETES IVAN
LOS JAGUARES vs GYE SRL
Fecha 7
ROTI ELI vs GYE SRL
RIMOR SRL vs LOS PIBES
FARMACIA BORBOGNO vs BERLIN BARBERIA
FLETES IVAN vs LB SERVICIOS
LOS JAGUARES vs PANADERIA EL DELEITE
Fecha 8
RIMOR SRL vs GYE SRL
FARMACIA BORBOGNO vs LOS PIBES
FLETES IVAN vs BERLIN BARBERIA
PANADERIA EL DELEITE vs LB SERVICIOS
LOS JAGUARES vs ROTI ELI
Fecha 9
RIMOR SRL vs ROTI ELI
FARMACIA BORBOGNO vs GYE SRL
FLETES IVAN vs LOS PIBES
PANADERIA EL DELEITE vs BERLIN BARBERIA
LOS JAGUARES vs LB SERVICIOS
CATEGORÍA «D»
Fecha 1
SUPER MAYO vs SYC SUBLIMADOS
LOS APACHES vs LA FERMANETA
VERDULERIA EL LITO vs ULTIMATE MISTOLES
CONSTRUCCIONES PALOMEQUE vs CORINTHIANS DEL NORTE
LOS PALMEIRAS F.C. vs PILAR F.C.
Fecha 2
CORINTHIANS DEL NORTE vs SYC SUBLIMADOS
LOS APACHES vs PILAR F.C.
VERDULERIA EL LITO vs LA FERMANETA
CONSTRUCCIONES PALOMEQUE vs ULTIMATE MISTOLES
LOS PALMEIRAS F.C. vs SUPER MAYO
Fecha 3
CORINTHIANS DEL NORTE vs SUPER MAYO
ULTIMATE MISTOLES vs SYC SUBLIMADOS
VERDULERIA EL LITO vs PILAR F.C.
CONSTRUCCIONES PALOMEQUE vs LA FERMANETA
LOS PALMEIRAS F.C. vs LOS APACHES
Fecha 4
ULTIMATE MISTOLES vs SUPER MAYO
LA FERMANETA vs SYC SUBLIMADOS
VERDULERIA EL LITO vs LOS APACHES
CONSTRUCCIONES PALOMEQUE vs PILAR F.C.
LOS PALMEIRAS F.C. vs CORINTHIANS DEL NORTE
Fecha 5
ULTIMATE MISTOLES vs CORINTHIANS DEL NORTE
LA FERMANETA vs SUPER MAYO
PILAR F.C. vs SYC SUBLIMADOS
CONSTRUCCIONES PALOMEQUE vs LOS APACHES
LOS PALMEIRAS F.C. vs VERDULERIA EL LITO
Fecha 6
LA FERMANETA vs CORINTHIANS DEL NORTE
PILAR F.C. vs SUPER MAYO
LOS APACHES vs SYC SUBLIMADOS
CONSTRUCCIONES PALOMEQUE vs VERDULERIA EL LITO
LOS PALMEIRAS F.C. vs ULTIMATE MISTOLES
Fecha 7
LA FERMANETA vs ULTIMATE MISTOLES
PILAR F.C. vs CORINTHIANS DEL NORTE
LOS APACHES vs SUPER MAYO
VERDULERIA EL LITO vs SYC SUBLIMADOS
LOS PALMEIRAS F.C. vs CONSTRUCCIONES PALOMEQUE
Fecha 8
PILAR F.C. vs ULTIMATE MISTOLES
LOS APACHES vs CORINTHIANS DEL NORTE
VERDULERIA EL LITO vs SUPER MAYO
CONSTRUCCIONES PALOMEQUE vs SYC SUBLIMADOS
LOS PALMEIRAS F.C. vs LA FERMANETA
Fecha 9
PILAR F.C. vs LA FERMANETA
LOS APACHES vs ULTIMATE MISTOLES
VERDULERIA EL LITO vs CORINTHIANS DEL NORTE
CONSTRUCCIONES PALOMEQUE vs SUPER MAYO
LOS PALMEIRAS F.C. vs SYC SUBLIMADOS
CATEGORÍA «E»
Fecha 1
INTER MIAMI vs BIRRA F.C.
MESSI F.C. vs LA SCALONETA
RAFITA F.C. vs FOREVER F.C.
LMDS vs LOS PUMITAS
ATLETICO ESPERANZA vs REAL BARRIL F.C.
Fecha 2
LOS PUMITAS vs BIRRA F.C.
MESSI F.C. vs REAL BARRIL F.C.
RAFITA F.C. vs LA SCALONETA
LMDS vs FOREVER F.C.
ATLETICO ESPERANZA vs INTER MIAMI
Fecha 3
LOS PUMITAS vs INTER MIAMI
FOREVER F.C. vs BIRRA F.C.
RAFITA F.C. vs REAL BARRIL F.C.
LMDS vs LA SCALONETA
ATLETICO ESPERANZA vs MESSI F.C.
Fecha 4
FOREVER F.C. vs INTER MIAMI
LA SCALONETA vs BIRRA F.C.
RAFITA F.C. vs MESSI F.C.
LMDS vs REAL BARRIL F.C.
ATLETICO ESPERANZA vs LOS PUMITAS
Fecha 5
FOREVER F.C. vs LOS PUMITAS
LA SCALONETA vs INTER MIAMI
REAL BARRIL F.C. vs BIRRA F.C.
LMDS vs MESSI F.C.
ATLETICO ESPERANZA vs RAFITA F.C.
Fecha 6
LA SCALONETA vs LOS PUMITAS
REAL BARRIL F.C. vs INTER MIAMI
MESSI F.C. vs BIRRA F.C.
LMDS vs RAFITA F.C.
ATLETICO ESPERANZA vs FOREVER F.C.
Fecha 7
LA SCALONETA vs FOREVER F.C.
REAL BARRIL F.C. vs LOS PUMITAS
MESSI F.C. vs INTER MIAMI
RAFITA F.C. vs BIRRA F.C.
ATLETICO ESPERANZA vs LMDS
Fecha 8
REAL BARRIL F.C. vs FOREVER F.C.
MESSI F.C. vs LOS PUMITAS
RAFITA F.C. vs INTER MIAMI
LMDS vs BIRRA F.C.
ATLETICO ESPERANZA vs LA SCALONETA
Fecha 9
REAL BARRIL F.C. vs LA SCALONETA
MESSI F.C. vs FOREVER F.C.
RAFITA F.C. vs LOS PUMITAS
LMDS vs INTER MIAMI
ATLETICO ESPERANZA vs BIRRA F.C.