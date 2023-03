La Capilla Virgen del Milagro, en Felicia, es Patrimonio Histórico de Santa Fe

Este jueves se hizo el acto formal de entrega de los documentos, que llevan la firma del gobernador Omar Perotti, que declara a la capilla del siglo XIX, como Bien de Interés Histórico Cultural y Provincial.

Para entender la relevancia histórica de lo vivido este jueves en Felicia, hay que remontarse hasta 1885.

Por aquellos años Anunciada Maine de Pirola, al inmigrar desde Italia se instaló en las cercanías de Esperanza, en la colonia Felicia. Tras haber perdido el habla después de un ataque de los indios, prometió a la Virgen del Milagro que si volvía a hablar, levantaría una capilla en su honor. Y así sucedió en 1891. Hoy 132 años después la Virgen del Milagro es un fenómeno que crece a diario, donde miles de files se reúnen todos los 9 de octubre a celebrar su día.

Ante un gran número de vecinos que se reunieron en el Club Atlético Felicia (se decidió realizar el acto allí, debido a las inclemencias climáticas) autoridades provinciales hicieron oficial la entrega de los documentos que declaran a la Capilla Virgen del Milagro como patrimonio de todos los santafesinos.

De la histórica jornada participaron el ministro de Cultura Jorge Llonch; el senador provincial Rubén Pirola; el presidente Félix Stettler y vecinos de la localidad del departamento Las Colonias.

En diálogo con El Litoral el presidente comunal manifestó que fue una utopía, una idea que se pasó por la cabeza para darle la relevancia a una institución emblemática como es la Capilla.

“La idea fue bien recibida a nivel provincial. Un agradecimiento muy especial a todos los que dieron el puntapié inicial en marzo de 2022 y que trabajaron para que hoy podamos contar con esta declaratoria. Bastó que diéramos el puntapié inicial para que el senador Rubén Pirola, el ministro de Cultura Jorge Llonch y el gobernador Omar Perotti le dieran el lugar y la trascendencia que la Capilla Virgen del Milagro se merece”.

Stettler agregó que el reconocimiento llena de orgullo a toda la comunidad de Felicia. “Cuando uno está en una gestión comunal, el orgullo fundamental es que sea para el pueblo. No orgullo personal, sino que sea un beneficio para el pueblo y para ello trabajamos, para darle a Felicia la trascendencia que tiene y merece. Lograr esto nos reconforta, se trata de un lugar que trasciende la localidad, la región y la provincia”.

Un espacio único, patrimonio de todos

Durante su discurso el senador provincial Rubén Pirola remarcó que su apellido es parte de esa historia.

“Más allá de no tener un vínculo familiar cercano, si vinieron del mismo lugar. Arraigarse a esta tierra por parte de nuestros antepasados no fue fácil, costó mucho sacrificio, pero lo hicieron abrigado con la fe, con algo que a veces nosotros parece que perdemos. Más allá del credo, hoy es un día que debemos reflexionar sobre el esfuerzo de nuestra gente, de los que estuvieron antes sabiendo que acá había un futuro. Que a veces es más duro y difícil, pero que todos los días podemos hacer algo para transformarlo. La Virgen del Milagro es el fiel reflejo de eso”, aclaró.

En este sentido el representante territorial por Las Colonias recordó sus visitas a la Capilla de la mano de su abuelo, sus padres, hermanas y de su familia.

“Desde ese lugar cuando conversamos con Félix y mucha gente de Felicia sobre como podíamos aportar para que esto que en la localidad genera tanto orgullo, tenga un lugar en el patrimonio de nuestra provincia. Esta es nuestra humilde contribución, con Félix y el equipo de la comuna y a Jorge y todo su equipo. Poder aportar para que la Capilla sea patrimonio histórico y cultural es muy importante. Es un aporte muy valioso que nos abre otros caminos”.

Pirola además hizo un agradecimiento muy especial a la familia por el esfuerzo realizado a lo largo de los años. “A todos los familiares que trabajaron y estuvieron y la sostuvieron en el tiempo. Más allá de la fe se necesitan recursos para poder mantener ese patrimonio. También agradecerles del gesto de desprenderse como familia de un espacio para que pase primero a ser de la comuna y ahora de la provincia no es menor. Eso muestra el corazón de nuestra virgen que los iluminó para poder llegar a esto”, puntualizó el senador santafesino que sobre el de su discurso contó que la Virgen del Milagro lo acompaña todos los días: “Hace muchos años me regalaron un obsequio en la capilla, por ello todos los días de mi vida me acompaña en cada viaje, en cada momento”.

Centro Ecuménico

Desde sus comienzos, Felicia creció y se desarrolló destacándose por su fe. Antes de 1900, a sólo 25 años del trazado inicial, ya custodiaban la religiosidad el templo Católico y el perteneciente a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.

El Jefe Comunal agregó que con el tiempo la Capilla La Virgen del Milagro también había arribado a la localidad, protegiendo con su manto el crecimiento pujante de la emergente colonia. Con el correr del tiempo, también se instalaron los credos Adventista y Cristiano Evangélico.

“Hoy, una de los signos característicos del pueblo es su raíz ecuménica y creyente, su convivencia armónica y la plegaria común para sortear las dificultades y agradecer la vida. Hoy nos convertimos en un Centro Ecuménico y de religiosidad compartida, por ello invitamos a todos a visitarnos. Acá no existen grietas, acá se trabaja por el pueblo. Cuando desde la gestión tenemos la posibilidad de acercar al gobierno santafesino un deseo y el deseo es cumplido, es muy fácil gestionar. No es difícil ser presidente comunal cuando la respuestas de los organismos provinciales son eficientes, y demuestran que el interior existe. Los pueblos necesitamos ser escuchados”.

Por último Stettler agradeció a Adolfo Busse y familia por la generosidad y colaboración. “Sin esas ganas de dar para obtener mejores resultados. Sin la participación de ellos de Adolfo y su familia esto nunca hubiese sucedido”.

Por su parte el ministro de Cultura Jorge Llonch, manifestó que la fe que movió el traslado de la virgen desde Italia a Rosario y en carreta a Felicia, contagió a todo un pueblo.

“Vecinos de Felicia y de muchas localidades de la provincia y del país llegan todos los años a la localidad a venerar a la Virgen del Milagro y recorrer el Museo de las Promesas. Luego del pedido del senador Pirola y del presidente comunal Stettler, nos pusimos rápidamente a estudiar el tema. Un Decreto de Patrimonio Histórico no es algo que se de todos los días, el gobierno de la provincia tomó un compromiso de custodia de la capilla, la virgen y el museo. Me llevo la felicidad de un hecho histórico para la provincia de Santa Fe, para conocer y saber lo que pasó acá en Felicia”, destacó.

