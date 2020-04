La cadena granaria busca mantener la fluidez del negocio en la pandemia

Por otra parte, la Bolsa de Comercio de Rosario y sus Cámaras Arbitrales informaron que se ha implementado un plan de contingencia, para atender servicios analíticos indispensables y/o impostergables. “Nos vimos en la necesidad de extremar los recaudos para evitar exponer al personal a riesgos sanitarios, contribuyendo a la recomendación de los especialistas y de las autoridades, y evitando el desplazamiento físico de personas cuya actividad no sea indispensable”, destacaron en el comunicado. Por lo tanto se dispuso mantener cerrado al público el Laboratorio de Análisis, aunque con una dotación mínima de personal para atender urgencias analíticas que no puedan esperar a la normalización de las actividades. Las urgencias se atenderán telefónicamente al (0341) 4102626, en el horario de 8:00 a 20:00 hs y de Lunes a Viernes; por correo electrónico servicioalcliente@bcr.com.ar; o a través de WhatsApp +549 341 5463704.

Simioni dijo que, para darle agilidad al negocio, no sólo se trata de garantizar la llegada de camiones a puerto sino -muy especialmente- “también el tema financiero; hoy ser paciente y solidario también implica que no cortemos la cadena de pago, que hoy es fundamental para la Argentina en la pandemia; es el dinero que llega a los pueblos y eso es muy importante”.