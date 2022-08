La Banda de Franck y Paris San Ferné los campeones en La City

Este martes se jugó otra fecha del torneo «Night» en La City. La Banda de Franck se coronó como campeón de la «A» y Paris San Ferné se consagró como bicampeón. El jueves se cierra la novena fecha desde las 20 horas.

En el Complejo La City llegó el momento de las definiciones, en la «A» La Banda de Franck el puntero se enfrentaba con su escolta Deportivo Gambeta y lo derrotó en un partidazo y se consagró como nuevo campeón. Por la misma Palo Cruz goleó a Gran Mar y mantuvo la categoría.

Por otra parte en la «C», Paris San Ferné ganaba y era campeón pero Empalme se lo empató. Pero sobre el final y luego de un claro penal Paris San Ferné se quedó con el triunfo y el obtuvo su segunda estrella en La City.

Mientras que en la «E» Carri El Mono aplastó a los Pendeviejos y se subió a la punta junto a Humboldt que juega el día jueves. Además Sobrero derrotó a Oggier y también se prende arriba.

LA BANDA DE FRANCK 3 – DEPORTIVO GAMBETA 2 MARMOLERÍA “GRAN MAR” 3 – PALO CRUZ 5 18 AGOSTO, 2022 SUPER MAYO VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 1 18 AGOSTO, 2022 PAPRIKA VS CAPRI SILLONES 10:00 PM CANCHA 4

TEAM PRO 2 – V.H. MUEBLES 2

18 AGOSTO, 2022 APUKA TUR VS J.A. CONSTRUCCIONES 9:00 PM CANCHA 4

18 AGOSTO, 2022 HULK GYM VS LA SCALONETA 9:00 PM CANCHA 3

C NIGHT

LA BOTONETA 4 – CASTE BEBIDAS 4

INTER DEL GORDO ALEGRE 7 – LA RAMBLA 1

ROUND UP F.C. 0 – FERRO F.C. 3

TALLER INTEGRAL 2 – MAYDAY 5

EMPALME F.C. 1 – PARIS SAN FERNÉ 2

D NIGHT

18 AGOSTO, 2022 MANOS DE TIJERA VS LA MANUCHO F.C. 8:00 PM CANCHA 1

18 AGOSTO, 2022 DEMONTE ARQUITECTURA VS STUDIO SOFT 8:00 PM CANCHA 3

18 AGOSTO, 2022 GUSMA S.A. VS VIDRIERIA CERSU 8:00 PM CANCHA 4

18 AGOSTO, 2022 LA PERRADA F.C. VS INDIRECTO F.C. 8:00 PM CANCHA 5

18 AGOSTO, 2022 PANADERÍA BRISA VS GONELLA F.C. 10:00 PM CANCHA 1

E NIGHT