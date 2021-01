La alegría de Helga Spies por volver al básquet de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe

La entrenadora esperancina Helga Spies desgranó una temporada donde, amén de la pandemia, pudo comenzar a darle vida al proyecto de básquet femenino en Gimnasia.

Gimnasia y Esgrima también se embarcó en una linda aventura de poder sumar a su gama de actividades el básquet femenino, y en este sentido contrató a una referente de la disciplina a nivel nacional: Helga Spies.

Nigu, como también se la noce desgranó el trabajo realizado en un 2020 que fue complicado para todos. “Luego de varias charlas con Gustavo Eggel, la idea mía era que el básquet femenino crezca, los dos clubes de Esperanza están consolidados, había que buscar otro horizonte, GyE tiene las instalaciones que son bárbaras” apuntó en el inicio.

Y luego, acotó: “Se puede entrenar en la cancha alternativa, no fue tan duro como clubes con la cancha por los horarios con el masculino, eso nos facilitó el tema, tuvimos todo de parte del club para formar la disciplina, el año que nos tocó no fue el mejor, la Primera está conformada y en 2021 la idea es poder completar el resto de las categorías, con las más chiquitas”.

En otro tramo de la charla, Helga Spies añadió que “en diciembre nos empezamos a juntar con las Mamis, con las chicas con las que nos enfrentábamos en su momento, esas jugadoras fueron a entrenar y me trajeron a la hija, la ahijada, la sobrina, con lo cual tenemos Premini y Mini”.

En las últimas horas del año anterior, Helga Spies participó de la reunión virtual con referentes de los otros clubes y expresó que “habrá 8 equipos de básquet femenino y van a remarla y apostarán por el femenino. Es volver a mi época donde teníamos 11 o 12 clubes, hay que cuidarnos, pero con 8 equipos que quieren emprender este viaje, hay que trabajarlo, pero no tengo dudas que dará sus frutos”.

La entrenadora esperancina también admitió que “a mediados de enero nos empezaremos a juntar para iniciar la pretemporada. Por ahora estoy sola, hay un PF que nos está dando una mano y estamos buscando alguien que pueda ayudarme. El club está armando un torneo interno para incentivar por categorías, atraer más chicas que se acerquen al club”.

En la parte final, Helga Spies puntualizó que “las chicas se mostraron muy motivadas con el Torneo Mixto, pudimos trabajar con ellas mucha técnica individual en este 2020 difícil. Para mí es todo un tema tener a mis hijas, lo siento como un compromiso y me gusta, las dos sienten lo mismo, en eso no tengo problemas. Estoy encantada de poder tenerlas, ayudarlas y compartir esto, desde que dejé la cancha me costó mucho y Gimnasia me da esta alegría de poder volver a dirigir”.

UNO Santa Fe – Marcapersonalweb