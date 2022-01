La Agencia de Seguridad Vial le suspendió la licencia de conducir a Emilio Rosatti

El funcionario judicial, hijo del presidente de la Corte Suprema, manejó alcoholizado en una ruta. Será citado para un examen para definir si está puede volver a conducir. Satisfacción en la ONG Conciencia Vial.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe (APSV) resolvió suspender la licencia de conducir de Emilio Rosatti luego de que se lo hallara manejando alcoholizado en la ruta 1 por segunda vez. El carné del funcionario de la Justicia Federal e hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación será retenido después del cumplimiento de la sanción impuesta por la municipalidad de San José del Rincón de 36 días en suspenso y una multa de 50.000 pesos. Rosatti será sometido a un nuevo examen psicofísico, que determinará su aptitud para conducir.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Mariana Sena, referente de la ONG Compromiso Vial, señaló: «Estamos muy satisfechos por la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo que rápidamente intervino en este caso y que pidió que la Agencia Provincial tomara cartas en el asunto». Apuntó: «Esto debe leerse de esta manera: un conductor que fue aprehendido cuando conducía en estado de ebriedad se le puede retener la licencia”.

“No sólo se le aplicarán las multas que correspondan, sino que además para volver a obtener su habilitación deberá ser evaluado con tests psicológicos y médicos para saber si puede seguir teniendo ese permiso. Este es un paso muy importante y un antecedente de que se puede avanzar en sancionar estas conductas”, subrayó Sena.

La representante de Compromiso Vial afirmó que el Poder Judicial “siempre se toma su tiempo para responder” a los familiares de las víctimas de “distintas violencias’ y en el caso concreto de Rosatti confía en que, tras semejante antecedente, el funcionario no pueda ascender a juez, cargo para el cual ya ha concursado.

“Nosotros tenemos paciencia, sabemos esperar y vamos a seguir insistiendo. Desde el minuto uno en que enviamos la nota (donde se pide que a Rosatti no se lo nombre juez), el Consejo de la Magistratura se ha tomado su tiempo para responder. De ninguna manera Rosatti puede aspirar a ser juez federal de nuestra provincia. No nos merecemos eso. Ahora, esta intervención que es muy positiva para la seguridad vial, la sumaremos al pedido que hicimos al Consejo de la Magistratura para que vean que el Estado tiene las herramientas para aplicar sanciones”, manifestó.

Sena dijo que para mejorar la seguridad vial “hace falta una decisión política. Todas las personas que trabajamos para que la seguridad vial sea una política integral de estado, vamos a tomar este antecedente del caso Rosatti. Con este caso, ningún estado nos podrá decir que no se puede revocar la licencia a un conductor ebrio. Las herramientas están. Está bueno que este caso se comparta porque cada vez que vemos estas situaciones nos vemos abrumados, dolidos y revictimizados. Cuando vemos estas acciones, tenemos que reforzarlas y que todos los familiares sepan que no es verdad que no se pueda retener una licencia. Rosatti tendrá que atravesar una instancia administrativa de exponerse a psicólogos y médicos para que evalúen si está en condiciones de volver a conducir un vehículo. No es un caso menor. Estamos esperanzados que esto continúe”.

Publicado en La Capital