Kern: «Los equipos de competición estamos en una situación complicada»

Fue bueno el anuncio del gobierno de Santa Fe para la habilitación de pruebas dentro de la provincia pero si no hay al menos a futuro una fecha estimativa de regreso a la actividad oficial de nada servirán las pruebas y no creo que los equipos se animen a llevar este tipo de ensayos teniendo en cuenta la situación económica delicada que se atraviesa y los costos que depara este tipo de ensayos en un autódromo», sostuvo.

Por otra parte el ex piloto de TC2000 agregó: «A nivel nacional todo está parado. Nuestros autos de Clase 3 de Turismo Nacional están parados, listos para salir a pista pero guardados en el taller a la espera de poder salir a pista pero en realidad no hay nada claro pensando en un posible regreso.