Karting Regional del Norte Santafesino: Adrián Yori fue gran dominador en Humboldt

El piloto de Esperanza corrió en Humboldt una nueva fecha del Karting Regional del Norte Santafesino y se quedó con las finales de las dos categorías donde participó.

Se disputó el pasado domingo en Humboldt la tercera fecha del Karting Regional del Norte Santafesino y Adrián Yori se subió a lo más alto del podio en las categorías Kayak Senior Pesados y en 4T Mayores.

El piloto de Esperanza en ambas categorías dominó las clasificaciones, ganó las Series y respectivas finales. Con estos resultados el esperancino logró sacar una importante ventaja en ambos campeonatos que está liderando.

Posteriormente a las competencias realizadas Yori expresó: » Quiero agradecer especialmente a mi familia, Tamara Tossone, Avril y Lucas que pudieron ir a acompañarme y a alentarme, a mis viejos que no pudieron asistir pero me alientan siempre y me prestan el taller para el armado de los karting, a Sergio Bär por ambas motorizaciones que anduvieron de maravilla como siempre, a Roberto Ariel Gorosito y Enzo Gorosito con los cuales compartimos equipo y me ayudan mucho, a Martin Franconi que no pudo correr pero se arrimó a ayudarnos también, a Diego Logioco y Alfredo Dallard que me apoyan desde siempre. Agradecer enormemente a mis sponsors Nuevo Service Rivadavia, Metalúrgica Targa y Agua Gotas de Vida.