Juventud y Argentino de Franck jugarán el Torneo del Interior de AFA

Se denomina Torneo Regional Federal Amateur 2023-2024 y tendrá un récord de equipos en competencia: 376. Los dos representantes de Liga Esperancina competirán entre sí junto a un equipo de Rafaela y otro de Arocena.

El próximo 29 de octubre comenzará el Torneo Regional Federal Amateur 2023/2024, que en esta edición tendrá un número récord de participantes. Serán 376 instituciones deportivas que participarán de la competencia que otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A 2024.

El torneo se divide en ocho regiones y a su vez estas regiones en diferentes zonas. Asociación Deportiva Juventud de Esperanza y Argentino de Franck son los representantes de la Liga Esperancina de Fútbol que integran la Región Litoral Sur y en ella la Zona 7.

Junto a los representantes LEF integran la zona el poderoso Ben Hur de Rafaela y 9 de Julio de Arocena que representa a la liga de Gálvez.

Aquí el fixture de la competencia en la primera y segunda rueda:

1ra. fecha – Domingo 29/10/23 4ta. fecha – Domingo 19/11/23 o 26/11/23

9 DE JULIO vs. BEN HUR BEN HUR vs. 9 DE JULIO

JUVENTUD vs. ARGENTINO ARGENTINO vs. JUVENTUD

2da. fecha – Domingo 05/11/23 5ta. fecha – Domingo 26/11/23 o 03/12/23

ARGENTINO vs. 9 DE JULIO 9 DE JULIO vs. ARGENTINO

BEN HUR vs. JUVENTUD JUVENTUD vs. BEN HUR

3ra. fecha – Domingo 12/11/23 6ta. fecha – Domingo 03/12/23 o 10/12/23

9 DE JULIO vs. JUVENTUD JUVENTUD vs. 9 DE JULIO

ARGENTINO vs. BEN HUR BEN HUR vs. ARGENTINO