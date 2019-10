Juventud venció a Sportivo en el clásico del futsal

Se disputó este sábado la cuarta fecha del Torneo de Fútbol de Salón de Las Colonias en el estadio de Asociación Deportiva Juventud. Allí el local goleó 11 a 2 a Sportivo del Norte y también ganaron Atlético Pilar y Argentino de Franck.

En el primer turno de la tira de cuatro encuentros, Asociación Deportiva Juventud volvió al triunfo derrotando 11-2 a Sportivo. Los goles del Local fueron convertidos por Barneche Maicol (4), Sebastián Guibert (4), Palmieri Diego, Klaus Maximiliano y Fernandez Javier mientras que los goles del zanjonero fueron convertidos por Bergamasco Mariano y Klaus Julian.

Luego La Fave y Defensores igualaron en 6 goles, Argentino de Franck venció 11 a 1 a Sarmiento de Humboldt y Libertad de San Jerónimo Norte le ganó por 9 a 7 a Atlético Pilar.

Así están las posiciones del torneo:

J G E P GF GC Pt ARGENTINO DE FRANCK 4 4 0 0 39 10 8 AD JUVENTUD 4 3 1 0 34 11 7 DEFENSORES 4 2 2 0 35 24 6 LIBERTAD SJN 4 3 0 1 33 26 6 FAVE 4 1 1 2 18 24 3 SARMIENTO (H) 4 1 0 3 22 35 2 ATLETICO PILAR 4 0 0 4 12 37 0 SPORTIVO DEL NORTE 4 0 0 4 16 42 0

Próxima fecha:

SPORTIVO DEL NORTE vs ATL PILAR

SARMIENTO (H) vs LIBERTAD SJN

FAVE vs AD JUVENTUD

ARGENTINO DE FRANCK vs DEFENSORES