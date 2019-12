Juventud Unida de Humboldt jugará la próxima Copa Federación

Por otra parte se estableció que aquellas ligas que posean deudas con Federación Santafesina de Fútbol al 12 de diciembre de 2019 y no sean canceladas al 27 de diciembre próximo no podrán participar. Entre las ligas con deudas aparece Liga Esperancina de Fútbol junto a Reconquistense, Sanlorencina, Santafesina y Verense.

Los árbitros que dirigirán en la Copa serán únicamente de las ligas que poseen tabla de méritos presentada en el Consejo Federal, y los mismos deberán ser de dicha tabla. Teniendo en cuenta que Liga Esperancina de Fútbol no envió su Tabla de Méritos al Consejo Federal de AFA, no contará con su staff de árbitros para la próxima competencia.