Juventud tiene rival en el Torneo Regional Litoral

La segunda fase del torneo federal de fútbol comienza este domingo para el representante de nuestra ciudad. El rival a partido de ida y vuelta será Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez.

Este fin de semana Asociación Deportiva Juventud clasificó como el mejor segundo de su zona a la siguiente fase del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol que organiza la Asociación del Fútbol Argentino.

Hace pocas horas se conoció como se cruzarán los 16 equipos de la Zona Regional Sur. Entre ellos Asociación Deportiva Juventud de Liga Esperancina se enfrentará a Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez, representante de la Liga Rosarina de Fútbol.

El primer partido se jugará en Esperanza. Será el próximo domingo a las 18 en el «Waldino Maradona». La revancha se disputará el miércoles 20 de diciembre en horario a confirmar. Luego llegará un parate por las fiestas de navidad y fin de año.

LOS EMPAREJAMIENTOS

Atlético Uruguay vs. Juventud de Gualeguaychú; Atlético Paraná vs. Libertad de Concordia; Belgrano de Paraná vs. Arsenal de Viale; Peñarol de Rafaela vs. Colón de San Justo; Ben Hur de Rafaela vs. Libertad de Sunchales; Juventud de Esperanza vs. Coronel Aguirre; Morning Star de Rosario vs. Everton Olimpia de Cañada de Gómez y Studebacker de Venado Tuerto vs. Aprendices Casildenses.

Recordemos que de cara a la definición en cada serie, es por suma de puntos al cabo de ambos partidos y en caso de igualdad, se toma en cuenta la diferencia de gol. Si están empatados en esa instancia, se define por penales.

Aquí el repaso de los cruces de la Zona Regional Sur y su definición:

OCTAVOS DE FINAL

IDA: Sábado 16 de Diciembre – VUELTA: Miércoles 20 de Diciembre

1: Juventud Unida (G) vs. At. Uruguay (L)

2: Libertad (C) vs. At. Paraná (L)

3: Arsenal (V) vs. Belgrano (P) (L)

4: Colón (SJ) vs. Peñarol (R) (L)

5: Libertad (S) vs. Ben Hur (L)

6: Coronel Aguirre vs. Juventud (E) (L)

7: Everton Olimpia vs. Morning (L)

8: Aprendices Casildenses vs. Studebaker (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.

CUARTOS DE FINAL

IDA: Sábado 6 de Enero

VUELTA: Miércoles 10 de Enero

A: Ganador de 2 vs. Ganador de 1 (L)

B: Ganador de 3 vs. Ganador de 4 (L)

C: Ganador de 6 vs. Ganador de 5 (L)

D: Ganador de 8 vs. Ganador de 7 (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.

SEMIFINALES

IDA: Domingo 14 de Enero

VUELTA: Domingo 21 de Enero

I: Ganador de A vs. Ganador de B (L)

II: Ganador de C vs. Ganador de D (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.

FINAL

IDA: Domingo 28 de Enero

VUELTA: Domingo 4 de Febrero

FINAL: Ganador de II vs. Ganador de I (L)

(L) Hace de local en el primer partido.

Fuente EDXD y www.ascensodelinterior.com.ar