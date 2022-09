Juventud lanzó un proyecto integral que incluye jugar el Torneo Regional Amateur

La comisión directiva de la institución encabezada por su presidente Gustavo Santillán presentó el Proyecto «Juventud 2025» que plantea un período de trabajo en equipo para dar un gran salto de calidad institucional y deportiva.

Tras recordar la historia de la institución y confirmar la planificación realizada entre los dirigentes de la comisión directiva y las diferentes subcomisiones, Asociación Deportiva Juventud presentó en conferencia de prensa el Proyecto Juventud 2025.

El mismo trabajar simultáneamente en cinco grandes áreas como lo son los crecimientos deportivos, los eventos, la actividad social, la comunicación y la infraestructura institucional.

El gran desafío es precisamente institucional ya que tanto Santillán como el expresidente Roberto Simonutti no ocultaron el proyecto de compra de un predio para la construcción de un polideportivo. El desafío entonces en mayúsculo, a tal punto que confirmaron que analizar varias alternativas y que no darán mayores detalles hasta no tener concretada la operación inmobiliaria.

Plantearon además que ese complejo deportivo deberá tener canchas de varios deportes, un gimnasio funcional y oficinas de cuerpos técnicos. También adelantaron que no se desentienden de las actuales instalaciones con la modernización del estadio, las plateas y el reacondicionamiento de los vestuarios.

Adelantaron que junto a Matías Donnet serán sede de captación de jugadores para Boca Juniors y que planifican grandes eventos deportivos.

En materia de comunicación confirmaron que habrá una aplicación para comunicarse con los socios y deportistas y además tendrán una nueva página web y una organización comunicacional en redes sociales, creando un área de prensa.

Mantendrán el apoyo social, las charlas de capacitación para deportistas y para la comunidad, la asistencia nutricional y el apoyo escolar.

En fútbol de mayores el coordinador Nicolás Vazzoler anticipó que competirán en el Torneo Regional Amateur 2022 con un torneo que comienza el próximo 16 de octubre y para el cual organizan una cena lanzamiento el próximo sábado 8 de octubre.

El desafío es mayúsculo pero a la vez motivador para un gran grupo de dirigentes y deportistas que plantean las crisis como oportunidades para seguir adelante y potenciarse como institución de desarrollo social para una gran barriada de la ciudad.