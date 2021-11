Justicia ordena conformar una mesa paritaria para municipales en Las Colonias

Un nuevo fallo judicial le da la razón a APM y ordena al Ministerio de Trabajo de la Provincia a constituir una mesa de negociación colectiva con los intendentes y los jefes comunales del departamento. «En Esperanza nos toman el pelo» dijo Demaria. No descartan denunciar a Ana Meiners y al resto de los jefes comunales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El Secretario General de la Asociación del Personal Municipal Darío Demaría, junto a Carolina Elías y los abogados del gremio encabezados por el Dr. Miguel Picca, brindaron una conferencia de prensa para informar sobre el fallo judicial que obliga a la provincia a conformar una mesa de discusión en Las Colonias, desechando la negociación paritaria provincial para los trabajadores municipales.

«La justicia ordenó cumplir no sólo el fallo que hace un año produjo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 29 de octubre de 2020, le ordenó a la provincia y a los municipios cumplir con la autonomía municipal y la negociación colectiva en el orden comunal y municipal con el sindicato legal que representa a los trabajadores», contó Miguel Picca.

«En febrero de este año como la provincia no estaba cumpliendo el fallo de la Nación, presentamos un amparo y el juez laboral de la tercera nominación dispuso que la provincia que en el Departamento Las Colonias debe constituirse una mesa de negociación colectiva entre la APM con los empleadores públicos. La provincia no estaba cumpliendo este fallo. Hoy definitivamente el juez laboral le ordenó a la Provincia terminar con esta irregularidad y constituir la mesa negociadora, otorgando el derecho a este gremio a representar a los trabajadores», agregó el letrado.

También confirmaron que las otras partes apelaron o apelarán la decisión del juez pero como se confirma la decisión con un fallo nacional, mientras se tramiten las posibles apelaciones el juez ordena que se constituya la mesa de discusión.

El Secretario General Demaría confirmó que lograron un 58% de aumento salarial para las 12 comunas que ya participan de la negociación paritaria en Las Colonias, lo que significa un beneficio económico mayor al difundido en el ilegal paritaria provincial. Allí trazó un panorama de las comunas que adhirieron a ese acuerdo, dijo que en estos días se analiza un paro de actividades en Felicia si no se cumple con lo acordado y confirmó que las municipalidades de Esperanza y San Jerónimo Norte no participaron, hasta ahora, de la negociación.

«Aquí en Esperanza, como decirte, hace mucho tiempo que nos están tomando el pelo, no se que negocio puede haber con otro sindicato, pero bueno ahora van a tener que verme la cara, no quieren, pero no les queda otra. Esto es un principio porque la justicia nos tiene que responder en muchos otros planteos», adelantó.

Ante la consulta periodística los letrados presentes no descartaron denunciar a los intendentes y jefes comunales por incumplimiento de los deberes de funcionario público ante el no cumplimiento de este último fallo judicial que vuelve a otorgarle legal representación a la Asociación del Personal Municipal de Las Colonias.