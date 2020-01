Justicia confirmó la prisión preventiva para el acusado de abuso sexual

La fiscal Minniti relató que “el abuso fue cometido en las primeras horas del último domingo, más precisamente, alrededor de las 4 de la madrugada en el club Independiente de San Agustín, ubicado en la intersección de las calles Córdoba y Brigadier López”. La funcionaria informó también que “de la denuncia realizada por los padres de la víctima se desprende que la menor fue sorprendida por el imputado en el sector de vestuarios del club. El hombre investigado le tapó la boca para que no gritara y, por la fuerza, abusó sexualmente de ella”. Y concluyó que “de acuerdo a las primeras diligencias realizadas, la víctima y el imputado no se conocían”.

