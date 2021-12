Juraron los nuevos concejales y eligieron presidente

En el acto realizado en la tarde del viernes, Cristian Cammisi fue elegido presidente del cuerpo tras un acuerdo entre el fascendinismo y el Pro que también impuso la conformación de comisiones.

Cristian Cammsi, Andrea Martínez, Víctor Elena y Guillermo Bonvín juraron como concejales de la ciudad por el período 2021 – 2025 ante un recinto repleto de familiares, simpatizantes políticos y dirigentes.

La sesión fue el cierre del período 2017-2021 para cuatro concejales pero tres de ellos resultaron reelectos. Durante la misma el concejal Eduardo Kinen que ocupaba la presidencia se despidió del cargo repasando algunos logros legislativos en sus 8 años de trabajo en el cuerpo y agradeciendo a todos los integrantes del partido político y el Concejo.

El acto contó con la presencia de la Intendenta Municipal Ana Meiners, los secretarios municipales Alfonso Gómez, Romina Toledo, Adriana Robledo, Martin Bircher y Luciano Rezzoagli. También estuvieron el diputado nacional Juan Martín, ex intendente y vicegobernador (mc) Carlos Fascendini, la ex concejal y diputada nacional (mc) Ana Copes y los ex concejales Pablo Comesatti, José Carlos Andreoli, Luis Maciel, Roque Gastaldi y Andres Grenón.

La toma de juramento fue realizada por el vicepresidente del Concejo Rodrigo Müller ya que el hasta entonces presidente finalizaba su mandato. Juraron en orden de consagración como concejales por la cantidad de votos obtenidos y así fueron haciéndolo bajo la misma fórmula, posando su mano sobre el Evangelio, Cristian Cammisi, Andrea Martínez, Víctor Elena y Guillermo Bonvín.

Una vez conformado el nuevo concejo municipal con cinco ediles de Juntos por el Cambio y dos del Frente de Todos se procedió a elección de autoridades e integrantes de las comisiones de trabajo. Un evidente pacto entre el fascendinismo (Cammisi – Müller) y el Pro (Puig – Bonvín) impuso las decisiones frente a tres ediles que fueron espectadores de las decisiones. Víctor Elena propuso a Martín Franconi como presidente pero no lo acompañaron.

Así las cosas, Cristian Cammisi fue elegido presidente con su propio voto y el apoyo de Rodrigo Müller, Mariano Puig y Guillermo Bonvín. No lo votaron Martín Franconi, Víctor Elena ni Andrea Martínez. La moción que logró mayor cantidad de votos fue la que también decidió que Guillermo Bonvín sea el vicepresidente primero y Andrea Martínez la vicepresidenta segunda del cuerpo.

Con las comisiones sucedió algo parecido. Mientras el PJ y Martínez reclamaban una distribución mas equitativa que garantice una armonía legislativa y política, el pacto que consagró a Cammisi presidente se mantuvo y determinó las presidencias de las comisiones: Mariano Puig preside la comisión de Gobierno y la integran además Martínez, un edil del PJ y Müller; en Presupuesto la presidencia es para Rodrigo Müller, en Obras Públicas la presidencia quedará para Martín Franconi y la comisión de Género la presidencia es para Andrea Martínez. Cammisi como presidente del cuerpo no puede integrar ninguna comisión con voto, pero sí puede asistir a esas reuniones.

Galería de Imágenes Esperanza Día x Día