Julia Christen: “disfruté el crecimiento y una gran experiencia en Mundial y Sudamericano”

Tras sus notables participaciones con la Selección Nacional en los recientes Campeonatos, Mundial de Netanya, Israel, y Sudamericano, en Buenos Aires, en las instalaciones del Lawn Tennis Club Esperancino Julia Christen ofreció una Conferencia de Prensa, donde destacó la “gran experiencia cosechada y el hecho de seguir disfrutando mis crecimientos y el de todo el equipo nacional”.

En la presentación, el Presidente del LTCE, Ignacio Engler señaló con mucho orgullo de “tener una representante del club en la Selección Nacional, con marcado suceso en sus dos intervenciones internacionales, de superlativo nivel”. Aseveró que “los sueños se hacen realidad, y hoy podemos disfrutar de nuestra querida Julia. Demostró nuevamente que con un gran esfuerzo, y trabajo, se logran los resultados deseados. Es un verdadero ejemplo para todos”.

Julia Christen aseveró que “el Mundial de Israel fue considerado por todo el ambiente como el mejor de los últimos tiempos. El nivel que se apreció fue mucho mas alto de lo que quizás se esperaba. La participación de delegaciones fuertes como EEUU o Australia, potencias mundiales, dominaron y jerarquizaron la cita mundial”.

“Haciéndose una gran medición con otros países, mejores posicionados, pudimos demostrar nuestras condiciones, logrando los puntos necesarios para terminar entre los 20 mejores del clasificador final”.

En lo personal fue sincera al manifestar “no llegué a los tiempos que pretendíamos, tal cual lo que habíamos planificado con nuestro Profesor, Oscar Colombo. Pero si tenemos en cuenta el anterior Mundial, de Perú, alcancé muchos progresos, en el estilo, y con sensibles mejoras en los registros”.

Señaló además que “tuve la oportunidad de hablar con muchos nadadores de distintos países, donde en casi todos los casos reciben un fuerte aporte y apoyo de sus Federaciones. Algo que aquí no sucede. Esto viene a realzar las conquistas particulares de los argentinos”.

Sobre el Sudamericano indicó que “tras el trajín del viaje a Israel y un intenso Mundial, quise tomarme el certamen con calma, para disfrutarlo a pleno. Tuvimos una planificación con Oscar Colombo que me acompaño en las primeras jornadas en Buenos Aires. Pero no pude hacer todo lo que pensábamos y no llegué a los tiempos que aspiraba, por eso lo de los Subcampeonatos. Pero sumé hechos muy importantes, como consagrarme en los 200 metros pecho, que no es de mi predilección. Y eso me puso muy contenta, para cerrar de la mejor manera el Sudamericano”.

Acerca del futuro indicó que “próximamente se planificarán trabajos para encarar el Torneo Aniversario de FENABA, que será clasificatorio para el Mundial de Mayores, a correrse en febrero próximo. El año próximo paso a ser Junior en competencias nacionales y ya seré Mayor en el plano internacional”.

El Prof. Oscar Colombo expresó que “esperaba quizás otros tiempos. Tendremos que evaluar las razones, físicas, o psicológicas. Pero por otra parte nos sorprendió con excelentes desempeños en las competencias donde posiblemente no se hace principal hincapié como los 50 libres y los 200 pechos, donde en este caso llegó al oro en el Sudamericano”.

Fue muy claro al comentar su relación con los otros preparadores “casi todos trabajan en piscina de 50 metros. Nosotros estamos limitados a la de los 25 metros. Todo lo que podamos aprender o actualizarnos tenemos que adaptarlo a ello. Y es difícil. Pero lo hacemos y seguimos en la búsqueda de mejoras”.

Por último, Julia Christen quiso agradecer a “Oscar Colombo, por todo lo que enseña e inculca, permanentemente, a toda su familia que la respalda a pleno y el apoyo que recibe de FESANA, el LTCE y todos sus compañeros del club.