Juicio por Marcela Chiaro: “Fue todo un circo para dilatar”, lamentó Rosana Chiaro

La hermana de Marcela Chiaro, Rosana Chiaro, brindó sus impresiones tras lo ocurrido con el frustrado inicio del juicio contra el femicida Luis Corral en Tucumán.

Rosana Chiaro viajó desde Esperanza para estar en el juicio por el femicidio de su hermana, Marcela, tras 9 años de espera. “La volvieron a matar”, dijo luego de que se suspendiera el debate oral este lunes porque Luis Corral, el principal imputado y quien era pareja de Chiaro al momento de los hechos, no se presentó en el tribunal.

En diálogo con la CSC Radio, Rosana sostuvo que “fue todo un circo porque él no desapareció, quien no se presenta en principio fue su abogado dejándolo sin defensa y ante eso no podía iniciarse el juicio”.

“Son maniobras dilatorias otra vez, porque resulta que no tiene defensa pero presenta dos escritos muy bien confeccionados, con términos técnicos que un veterinario desconoce. No tiene defensa pero presenta los escritos el sábado diciendo que está a derecho. Ahí está toda la maniobra dilatoria del abogado”, planteó.

Puntualizó que “el lunes hicieron esta maniobra de no presentarse Corral y ahora presentar un escrito diciendo que estaba buscando un defensor y que por eso no estaba presente en el juicio, y además el nuevo defensor es otro abogado que trabaja con el anterior, Gustavo Morales, lo cual significa que sigue estando pero pone a otro para seguir dilatando todo”.

Ante esta situación, advirtió que “al no estar en rebeldía, los plazos procesales siguen corriendo y ya estamos a nueve años del hecho, es decir que no falta mucho para que la causa prescriba. Con la presentación de escritos la causa se sigue dilatando porque él está a derecho”.

Lamentó además que “ahora Paola Castro se hace la víctima y quiere sumarse a nosotros para hundir a Corral cuando ella estaba metida en esto desde el inicio y esperaba que mi hermana muriera”.

También contó que a la espera del inicio del juicio “estábamos en Tribunales y no la conocía a Paola Castro, cuando mi hermana me dijo al oído quien era y la vi ahí, no lo podía creer y no podía estar sentada ahí, me le fui encima a gritarle asesina. Tuvieron que venir las policías a separarme, y después la custodiaban como si fuera una pobre víctima cuando no lo es porque gracias a ella mi hermana está muerta. Que venga ahora a hacerse una pobre víctima y pretenda sumarse a nosotros me da mucha bronca porque no es así”.

Criticó asimismo que “el abogado defensor de Castro le está diciendo ahora que se alinee a nosotros en un papel de víctima. Todo está guionado acá, todo lo que está pasando lo están guionando los abogados defensores”.

Por último, planteó que “como no tiene ningún elemento probatorio el abogado de este señor va a hacer todas las chicanas y va a presentar todas las nulidades que pueda durante el proceso para demorar, no me sorprendería que aparezca con algún otro artilugio”.

El femicidio

Marcela Chiaro desapareció el 13 de febrero de 2012. Sus restos fueron hallados en junio de ese mismo año, descuartizados en un cañaveral. El principal sospechoso desde un comienzo fue su pareja, Corral, y la amante de este, Paola Castro, con quien tuvo una hija meses antes del asesinato de Marcela.

Ambos permanecieron con prisión preventiva, pero los lentos plazos de la Justicia tucumana, sumados a los planteos del abogado defensor, Gustavo Morales, los dejaron en libertad.

La causa recién fue elevada a juicio en 2015. Ya con los imputados en libertad, en 2018 se volvió a reactivar con el llamado a las partes para que presenten las pruebas. Pero luego todo volvió a demorarse por otra serie de planteos realizados por la defensa.

En agosto de este año, a más de 9 años, finalmente los jueces de la Sala I del régimen conclusional, integrada por María Fernanda Bhaler, Wendy Kassar y Emilio Páez de la Torre confirmaron que el 8 y el 9 de noviembre comenzarían las audiencias por este caso. Sin embargo, ni el imputado ni su defensor se presentaron.