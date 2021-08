Jueves sin recolección de residuos por el paro de empleados municipales

La Secretaría de Servicios Públicos informa que, con motivo del paro de los empleados municipales a realizarse el jueves 19 de agosto, el día miércoles por la noche no habrá recolección de residuos domiciliarios. no habrá barrido con máquinas. no habrá recolección de ramas.

SI habrá servicio de barrido manual.

El Cementerio Municipal permanecerá abierto de 8 a 19 hs.

El LIMPES permanecerá abierto al público desde las 06 a las 18 hs.

El jueves a partir de las 21 hs., se retomará la recolección de residuos domiciliarios.

Ante cualquier duda o emergencia comuníquese con la Municipalidad de Esperanza, al teléfono: 03496-420009 y rotativas.