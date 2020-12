Juego online: Diputados convocó al titular de la Lotería de Santa Fe

Es por el decreto del gobernador que otorga la concesión de la modalidad virtual por 15 años. El Tribunal de Cuentas de la Provincia ya había formulado una observación al respecto.

La Cámara de Diputados de Santa Fe convocó para el miércoles al titular de la Lotería de Santa Fe, Rodolfo Cattaneo, para que dé explicaciones sobre el decreto del gobernador Omar Perotti que habilita el juego online en la provincia y otorga la concesión de esta modalidad por 15 años.

La citación fue elevada por la legislatura a principios de diciembre es para el miércoles 16, pero aún no recibieron respuesta de si el funcionario se hará presente o no. El objetivo de la misma es que el Ejecutivo brinde detalles sobre por qué se decidió autorizar el juego bajo la modalidad virtual.

Cabe destacar que a mediados de noviembre el Tribunal de Cuentas provincial formuló una observación al decreto del gobernador que autorizó a los concesionarios de los casinos Puerto Santa Fe SA, City Center de Rosario y Casino Melincué SA, a implementar, operar y explotar los juegos de azar a través de la modalidad complementaria denominada online o virtual por 15 años.

Entre los argumentos de esa observación el tribunal sostiene que la modalidad online no se encuentra regulada y que por eso el Ejecutivo no cuenta con las facultades para autorizar el desarrollo de esta actividad. “La habilitación que por el acto administrativo bajo análisis se pretende otorgar no se encontraba expresamente prevista en el pliego, generando un cambio en los términos de la concesión oportunamente dispuesta”, detallaron.

Por su parte, el fiscal de Estado de la provincia, refutó en su momento la presentación del organismo de control provincial y aseguró que el Ejecutivo cuenta con la facultad para poder adecuar el juego a las nuevas tecnologías.

