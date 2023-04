Juegan las formativas de Liga Esperancina de Fútbol

Este sábado en quince estadios diferentes de toda la región habrá fútbol federado. Cientos de jóvenes apostarán una vez más al deporte y la competencia. En Esperanza Juventud recibe a Sarmiento de Humboldt y San Lorenzo Inicial a Deportivo Elisa. Anoche Mitre adelantó sus partidos.

Anoche comenzó la séptima fecha de la competencia liguista de divisiones formativas con los juegos que sostuvieron Bartolomé Mitre y Libertad de San Jerónimo Norte.

Esta es la programación de Divisiones Formativas 7ma Fecha para este sábado desde las 14:30 hs.

ZONA NORTE

SAN MARTIN VS DF SARMIENTO

AD JUVENTUD VS SARMIENTO HUMB

FB LIBERTAD VS UNION SANTO DOMINGO

ARGENTINO SC JRS VS ESPERANZA FC

ALUMNI VS ATL. JUVENTUD LP

SAN LORENZO INI VS ELISA

JUVENTUD U. HUMB VS SPORTIVO

TIRO FEDERAL VS BOCA

ZONA SUR

IND. SAN AGUSTIN VS BELGRANO

ARGENTINO LOPEZ VS SAN LORENZO

DU PROGRESISTA VS ATL. FRANCK

ARGENTINO FRANCK VS SANTA CLARA

ATL. PILAR VS ARGENTINO SC

ATL. LIBERTAD JUNIOR VS DEFENSORES

CENTRAL SC VS ATL. UNION

Recordemos que el Comité Ejecutivo de Liga Esperancina autorizó el miércoles por la noche un cambio de estadio para esta competencia ya que el juego entre Atlético Pilar y Argentino de San Carlos se disputará en el estadio de Sarmiento de Humboldt.