Juan Martín: “El discurso del presidente es reflejo de una gestión sin rumbo que desconoce a Santa Fe”

El diputado nacional de JxC se refirió en esos términos al discurso del presidente, en la Apertura de Sesiones del Congreso. “La crisis de seguridad que vive nuestra provincia no tuvo lugar en el mensaje de Alberto Fernández. Y seguimos esperando que al menos cumpla con el envío de fuerzas federales prometidas el año pasado”, dijo el legislador. Y agregó: “Hizo anuncios de educación, pero en lo concreto, tras dos años sin clases o con cierres intermitentes, en Santa Fe mañana las clases no empiezan”.

Para el diputado nacional Juan Martín, de Juntos por el Cambio por Santa Fe, el discurso del presidente en la Apertura de Sesiones del Congreso “deja nuevamente un saldo negativo, como ya ocurrió en las dos veces anteriores que lo hizo”.

“Lamentablemente las palabras de Alberto Fernández se agotan en expresiones de deseo, promesas. Y parece que el presidente no registra lo que pasa en Santa Fe ni sus verdaderos problemas”, señaló el legislador radical, para quien los puntos que más preocupación dejaron son lo referido a seguridad y educación. “Santa Fe vive una crisis en materia de seguridad que nuevamente se ha acelerado en el inicio del año, con 45 asesinato en dos meses en Rosario, y 17 en Santa Fe, y la multiplicación de asaltos, robos, entraderas. Pero el presidente ni siquiera hizo mención de la situación que viven los santafesinos y santafesinas, ni cómo va a trabajar junto con la provincia para enfrentar el narcotráfico y el delito organizado. Esto no parece una simple omisión. Es lisa y llanamente una decisión de dejar a Santa Fe librada a su suerte”, añadió el diputado. Respecto a este punto trajo como ejemplo “la promesa realizada el año pasado del envío de fuerzas federales a la provincia. Se anunciaron que iban a llegar 1500, y hoy no sabemos donde están, mientras la violencia sigue en ascenso”, cuestionó Juan Martín.

Sin plan contra el abandono escolar

En cuanto a educación, el legislador radical indicó: “Pareciera que el presidente no se estaba refiriendo a la Argentina. Formuló algunos anuncios en materia educativa, pero en lo concreto, mañana no arrancan las clases en Santa Fe y es la crónica de un final anunciado por la desidia de una gestión profundamente improvisada, sin planificación”.

“Nosotros desde principios de año decimos que el gobierno tiene que salir casa por casa a buscar a los niños, niñas y adolescentes que dejaron la escuela durante la pandemia, porque hoy no existen estadísticas reales. Y exigimos además se explique cómo se recuperarán los contenidos. Alberto Fernández vuelve a hacer comentarios grandilocuentes, pero en lo concreto no tenemos ningún avance o medida. Una vez más, revertir la tragedia educativa en la que se hunde el país no parece ser prioridad del oficialismo”, expresó el diputado.

Improvisación constante

El legislador marcó además “la improvisación como una constante del gobierno” de Alberto Fernández, lo que también se vio reflejado en el discurso. “Se titubea pendularmente en un tema tan grave para la comunidad internacional como la invasión de Rusia a Ucrania. El gobierno va y viene de forma permanente en la negociación con el FMI, aún no tenemos ninguna información respecto a los detalles del eventual acuerdo. La falta de un plan económico consistente y las tensiones permanentes en el Frente de Todos, dónde sólo se encontraron para ganar una elección, hace que el panorama para el país sea aún más difícil”, señaló Juan Martín. “Y lamentablemente -sostuvo el legislador radical- tenemos un Presidente que dice querer terminar con los antagonismos pero en su discurso buscó provocar a la oposición. Mientras, legisladores de su propio frente brillaron por su ausencia en el recinto”.

Finalmente, el diputado por Santa Fe reprochó que “en la visión del Presidente, la gestión de la pandemia fue ejemplar. Tuvimos vacunatorio VIP y fiestas en Olivos, llevamos más de 126.000 muertos y una cuarentena extendida que produjo una profunda recesión económica y una catástrofe educativa. No hay autocrítica”.