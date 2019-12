Juan José Placenzotti asumió como Intendente de San Carlos Centro

Luego de recibir las llaves del Municipio y el plazo fijo, el flamante Intendente cerró la jornada con un contundente y emotivo discurso recibiendo el legado de Austeridad, Transparencia y Sacrificio que resumió al decir: “Hoy asumo este compromiso con honor, el de trabajar todos los días en beneficio de mi ciudad para lograr siempre el bien común, que no es el bien de todos sino el de la mayoría. Sacrificio, humildad, austeridad y compromiso social acompañarán esta gestión. Ruego a Dios me otorgue la capacidad suficiente para desarrollarme cada día y así hacer en definitiva una gestión superadora.”

You may also like