Juan Adolfo Potolicchio con Argentina al Mundial de Softbol

Se viene el XVI Campeonato Mundial Masculino, que se desarrollará en República Checa el 13 al 23 de junio, y el seleccionado masculino viajó este jueves a Nettuno, Italia, donde realizará un campus de entrenamiento de 4 días antes de instalarse en Praga para el Mundial.

El conjunto argentino, que obtuvo el cuarto lugar Campeonato Mundial 2017, compartirá el Grupo A con Nueva Zelanda, Japón, República Checa, México, Botsuana, Filipinas y Cuba.

Los dirigidos por Julio Gamarci buscarán quedarse con uno de los primeros cuatro puesto en la zona y así avanzar a la ronda de Playoffs donde los mejores ocho equipos disputarán partidos a eliminación directa para avanzar hasta la final.

Fixture de Argentina:

14 de junio vs Botsuana

15 de junio vs Japón

16 de junio vs Filipinas

17 de junio vs República Checa

18 de junio vs Cuba

19 de junio vs México

20 de junio vs Nueva Zelanda